【人行操作】５００億逆回購利率持平，本周放水千二億近７個月高

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，今日進行５００億元
（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持於２﹒２％。
人行連續第三日進行５００億元逆回購，公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨
投放４００億元，連續第三日淨投放。本周累計淨投放１２００億元，是２月７日以來的近７個
月最多。（ｃａ）
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