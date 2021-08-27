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27/08/2021 10:07

【重拳監管】內媒評９９６違法案例：員工若維權，企業必敗無疑

　　《經濟通通訊社記者楊英傑２７日報道》近日，人社部及最高法聯合發布第二批勞動人事爭
議典型案例，其中一宗有關「９９６」工作制的仲裁引發關注。案例明確，中國法律對延長工作
時間的上限予以明確規定，用人單位制定違反法律規定的加班制度，在勞動合同中與勞動者約定
違反法律規定的加班條款，均應認定為無效。
　　《中國青年報》發表評論文章，兩大權威部門共同發布涉及「９９６」的典型案例，具有特
殊意義，企業制裁向「９９６」說不的員工將難以得逞，因為「９９６」是不合法的，員工以此
為據進行維權，企業必敗無疑。
　　文章更指出，雖然「９９６」在一些行業比較多見，執法上或有「法不責眾」的爭議聲音，
但是當局如今發布了該案例，目的就是在提醒裁決機構依法辦案。文章最後指，擊退「９９６」
還應該通過監管部門主動檢查、糾正。
　　根據人社部及最高法公布的有關案例，一家速遞公司的規章制度規定，工作時間為早９時至
晚９時，每周工作６日，一名入職兩個月的員工拒絕加班，因工作時間已經嚴重超過法律規定上
限，結果速遞公司以試用期不符合錄用條件為由，與他解除勞動合同。仲裁委員會裁決該速遞公
司向該員工支付違法解除勞動合同賠償金８０００元人幣，並將案件情況通報勞動保障監察機構
，勞動保障監察機構指該公司規章制度違反法律、法規規定，責令對方改正並給予警告。
　　另外，全國政協外事委員會主任、中國財政部原部長樓繼偉昨日對外談及企業社會責任時表
示，不能推崇「９９６」，否則會減少就業，對社會不利。

＊ＢＡＴ公開的秘密，馬雲曾稱９９６是福報＊

　　「９９６」即早上９時上班、晚上９時下班、每周工作６日的超長工作模式，一直是互聯網
行業公開的秘密，不過有不少業內人士反映，互聯網公司的上班時間遠比「９９６」要長，經常
要到凌晨才下班，甚至不准放假。事實上，中國《勞動法》規定，國家實行勞動者每日工作時間
不超過８小時、平均每周工作時間不超過４４小時的工時制度，「９９６」顯然違反了有關法律

　　「９９６」這個話題在兩年前被引爆，當時一眾互聯網大佬對「９９６」表示肯定，例如阿
里（０９９８８）前主席馬雲表示能夠「９９６」是修來的福報，京東（０９６１８）主席劉強
東則指自己的生活比「９９６」更刻苦，混日子的員工不是他的兄弟。

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