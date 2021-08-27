【重拳監管】網信辦發算法管理草案：企業應提供關閉算法推薦選項

《經濟通通訊社２７日專訊》不少人反映，一些手機Ａｐｐ會很「貼心」地推送自己可能感

興趣的內容，例如用戶在影片平台看過可愛貓咪的片段，該平台接下來就會推送一大堆貓咪影片

，希望留住用戶，這就是互聯網企業「算法」的功勞。

但並不是所有人都喜歡這樣的貼心服務，內地網民亦一直受此困擾，直嘆自己「正在被製成

表」，質疑這樣肆無忌憚的大數據收集侵犯個人私隱。國家網信辦最新發布《互聯網信息服務算

法推薦管理規定》草案，公開徵求社會意見。新規訂明，算法推薦服務提供者應當向用戶提供不

針對其個人特徵的選項，或者向用戶提供便捷的關閉算法推薦服務的選項，若用戶選擇關閉算法

推薦服務，算法推薦服務提供者則應當立即停止提供相關服務。

另外草案亦規定，算法推薦服務提供者不得利用算法虛假註冊帳號、非法交易帳號、操縱用

戶帳號，或者虛假點贊、評論、轉發、網頁導航等，實施流量造假、流量劫持；不得利用算法屏

蔽信息、過度推薦、操縱榜單或者檢索結果排序、控制熱搜或者精選等干預信息呈現，實施自我

優待、不正當競爭、影響網絡輿論或者規避監管。（ｅｙ）

