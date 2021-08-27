【重拳監管】網信辦整治財經自媒體，引用外媒報道中國經濟有風險

《經濟通通訊社２７日專訊》國家網信辦宣布，自今日起至１０月２６日，開展商業網站平

台和自媒體違規採編發布財經類信息專項整治第一階段，整改期間，網信辦將會同多個財經主管

部門，督促指導主要商業網站平台集中清理一批違規發布的財經類信息，依法依規嚴處一批問題

嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的自媒體帳號。

近年來不少重要財經傳聞及上市公司消息，都是來自財經類自媒體，這些報道影響力廣且獲

門戶網站轉載，不過在網信辦的新一輪「清朗」行動下，財經自媒體野蠻生長的情況或將結束。

據網信辦官員在發布會上介紹，此次專項整治重點聚焦財經類自媒體帳號、主要公眾帳號平台、

主要商業網站平台財經版塊、主要財經資訊平台等４類網上傳播主體。

網信辦指，重點打擊的８類違規問題包括：

一、胡評妄議、歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空中國金融市場、唱衰

中國經濟等；

二、毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀中國財經領域熱點的報道評論等；

三、散布「小道消息」，甚至造謠傳謠；

四、「標題黨」行為，如對合規稿源財經新聞信息惡意篡改、斷章取義、片面曲解等；

五、充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序

；

六、炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；

七、炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財

商課」、各類保險產品等；

八、冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

（ｅｙ）

