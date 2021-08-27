【聚焦數據】統計局：首７月規模以上工業企業利潤增５７﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，今年１ ７月份，全國規模以上工業企業實

現利潤總額４９２３９﹒５億元（人民幣．下同），同比增長５７﹒３％，比２０１９年１－７

月增長４４﹒６％，兩年平均增長２０﹒２％。

７月份，規模以上工業企業實現利潤總額７０３６﹒７億元，同比增長１６﹒４％，比２０

１９年同期增長３９﹒２％，兩年平均增長１８﹒０％，比６月份加快２﹒３個百分點。

１ ７月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１５８３７﹒１億元，同比增

長１﹒０２倍；股份制企業實現利潤總額３４８７１﹒１億元，增長６２﹒４％；外商及港澳台

商投資企業實現利潤總額１３３３０﹒５億元，增長４６﹒０％；私營企業實現利潤總額

１４２６７﹒６億元，增長４０﹒２％。

１ ７月，採礦業實現利潤總額４８１１﹒１億元，同比增長１﹒４５倍；製造業實現利潤

總額４１３７４﹒７億元，增長５６﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

３０５３﹒７億元，增長５﹒４％。在４１個工業大類行業中，３６個行業利潤總額同比增長，

２個行業扭虧為盈，１個行業持平，２個行業下降。

１ ７月，規模以上工業企業實現營業收入６９﹒４８萬億元，同比增長２５﹒６％；發生

營業成本５８﹒１１萬億元，增２４﹒４％；營業收入利潤率為７﹒０９％，同比提高１﹒４３

個百分點。（ｃａ）



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