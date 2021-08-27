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27/08/2021 10:07

【數據解讀】統計局：工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍存在

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，７月全國規模以上工業企業利潤同比增長
１６﹒４％，１　７月規模以上工業企業利潤同比增長５７﹒３％。
　　工業司高級統計師朱虹解讀指，７月份規模以上工業企業利潤保持平穩增長態勢，但要看到
，工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍然存在。一是國外疫情持續演變，７月下旬以來國內
部分地區出現散發疫情疊加汛情，工業企業效益繼續穩定恢復面臨考驗。二是大宗商品價格總體
高位運行，企業成本上升壓力逐步顯現，尤其是中下游小微企業盈利空間不斷受到擠壓。
　　下階段，要深化供給側結構性改革，做好大宗商品保供穩價工作，助力企業紓困解難，強化
科技創新，提高產業鏈供應鏈韌性，不斷推動工業經濟高質量發展。

＊採礦業、原材料製造業利潤增速有所加快＊

　　朱虹又指，六成行業利潤同比增長，超七成行業盈利規模超過疫情前水平。７月份，在４１
個工業大類行業中，有２５個行業實現利潤同比增長（或扭虧為盈），佔６１％，其中，有１８
個行業利潤實現兩位數及以上增長。
　　７月份，採礦業、原材料製造業利潤同比分別增長２﹒０３倍、５０﹒９％，增速均比６月
份加快；兩年平均分別增長３４﹒１％、３１﹒６％，明顯高於規模以上工業平均水平，對工業
利潤增長的帶動作用增強。從行業看，在市場需求持續向好、大宗商品價格總體高位運行、企業
銷售較快增長以及同期基數較低等因素共同作用下，油氣開採、石油加工、煤炭、化工行業利潤
同比分別增長３﹒８４倍、２﹒１６倍、２﹒１１倍、１﹒０７倍，均比６月份有所加快。

＊高技術製造業利潤保持快速增長＊

　　７月份，高技術製造業利潤同比增長３７﹒９％，拉動規模以上工業利潤增長６﹒２個百分
點；兩年平均增長３７﹒２％，比６月份加快５﹒７個百分點，比規模以上工業平均水平高
１９﹒２個百分點。其中，受新冠疫苗、防疫抗疫產品需求旺盛等因素帶動，醫藥製造業利潤同
比增長１﹒１０倍，保持快速增長勢頭。受通信及液晶顯示產品市場需求較好、產品利潤率提升
等因素推動，電子及通信設備製造業利潤同比增長３７﹒８％，比６月份加快５﹒６個百分點。
　　消費品製造業盈利持續恢復。７月份，費品製造業利潤同比增長１８﹒６％，延續穩定恢復
態勢；兩年平均增長１７﹒６％，比６月份加快１﹒３個百分點。（ｃａ）

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