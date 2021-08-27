【ＦＯＣＵＳ】拜登陷最黑暗一天，「落井下石」接二連三

【ＦＯＣＵＳ】喀布爾機場恐襲、聯儲鷹派追擊、申領失業救濟人數轉升、最高法院駁回禁

止逼遷令延期……接二連三的負面消息，令即將邁入７９歲之齡的拜登面臨「最黑暗的一天」，

而他當地時間周四（２８日）下午面對霍士新聞記者的咄咄逼問，將頭埋於緊握的雙手上的相片

更瞬間傳遍社交媒體。



＊誓言回擊喀布爾恐襲，惟身體語言盡顯軟弱＊



距離８月３１日撤軍死限僅餘５天之際，恐怖組織「伊斯蘭國」的分支「伊斯蘭國－呼羅珊

（ＩＳＩＳ－Ｋ）」在喀布爾機場外策動兩宗自殺式炸彈襲擊，造成至少１３名美軍及６０名阿

富汗人喪生，令近日一直以「過去１８個月沒有美軍死亡」為擋箭牌的華府，遭響亮打臉。

恐襲之後，拜登在白宮戰情室聽取匯報逾兩小時之久，甚至直到前任特朗普、英揆約翰遜均

已發表聲明後，才現身東廳會見傳媒；誓言「那些發動這次襲擊的人以及所有想要傷害美國的人

，你們要知道，我們不會饒恕，我們不會放棄，我們會追捕你們，讓你們付出代價」，「已命令

指揮官制定行動計劃，襲擊ＩＳＩＳ－Ｋ的資產、首領和設施……予以有力和精確的回擊。」

儘管極力展現強硬姿態，但他面對「死對頭」霍士新聞記者的咄咄逼問，「是否應為過去兩

周的事件承擔責任」時，將頭埋於緊握的雙手上，被解讀身體語言釋放「放棄」的訊號。而特朗

普就火速接受霍士新聞的訪問落井下石稱，「我們被那些不知道自己在做什麼的人所領導……我

認為這可能是美國歷史上最愚蠢的舉動。」



＊聯儲三鷹派籲減碼，最高法院駁禁止逼遷令＊



所謂屋漏偏逢連夜雨，就當阿富汗亂局令從政數十年的拜登陷入「最黑暗的一天」時，負面

消息接二連三而來，包括聯儲三大鷹派在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會前齊出聲，敦促決

策者迅速採取行動放慢資產購買步伐，其中聖路易斯聯儲行長布拉德、堪薩斯城聯儲行長喬治明

年將擁有公開市場委員會的投票權，疊加上周首次申請失業救濟人數錄５周來首次上升，拖累隔

夜美股尾段急挫。

此外，拜登的社會主義式福利政策－－禁止業主逼遷令，周四獲最高法院以６：３裁定不得

再延續，意味欠租租客將不再受禁止逼遷令的保護。白宮隨即發表聲明稱，拜登政府對最高法院

的裁決感到失望。數據顯示，目前美國有１５００萬人拖欠租金。

據美國人口普查局調查，有３５０萬人預期將在未來兩個月內面臨驅逐，此或加劇變種病毒

在秋冬傳播的風險。更迫在眉睫的威脅是，美軍中央司令部司令Ｆｒａｎｋ ＭｃＫｅｎｚｉｅ

坦承，伊斯蘭國未來的潛在攻擊可能包括向喀布爾機場發射火箭彈或汽車炸彈，倘若一語成讖，

被稱為「Ｊｏｋｅ Ｂｉｄｅｎ」的總統生涯，恐已進入倒計時。

畢竟，ＲｅａｌＣｌｅａｒＰｏｌｉｔｉｃｓ最新民調顯示，４９％的不支持佔比已超越

４７％的支持佔比，為１月以來首次。

