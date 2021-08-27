【重拳監管】藝人鄭爽偷逃稅遭罰２﹒９９億元，舉報人張恒亦被查

《經濟通通訊社２７日專訊》國家稅務總局公布，上海市稅務局查明鄭爽２０１９年至

２０２０年未依法申報個人收入１﹒９１億元（人民幣．下同），偷稅４５２６﹒９６萬元，其

他少繳稅款２６５２﹒０７萬元，並依法作出對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計

２﹒９９億元的處理處罰決定。

上海市稅務局第一稽查局負責人稱，鄭爽首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰且此前未因逃

避繳納稅款受過刑事處罰，相應的稅款及滯納金已在規定期限內全部繳清。若其能在規定期限內

繳清罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清罰款，將移送公安機關處理。

稅務部門同時檢查發現，本案舉報人之一張恆作為鄭爽《倩女幽魂》項目的經紀人，涉嫌策

劃了１﹒６億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，並直接操作合同具體執行、催

款收款等活動，幫助鄭爽偷逃稅款。上海市稅務局第一稽查局已依法對張恆進行立案檢查，並將

依法另行處理。此外，相關企業存在涉嫌為鄭爽拆分合同、隱瞞片酬提供方便，幫助鄭爽偷逃稅

款等涉稅違法行為，稅務部門也已依法另行立案處理。



＊廣電總局全面封殺鄭爽參與制作的節目＊



另外，國家廣電總局今天表示，堅決支持稅務部門對演員鄭爽偷逃稅案件的處理決定。各級

廣播電視播出機構、廣播電視視頻點播業務開辦機構和網絡視聽節目服務機構不得邀請鄭爽參與

制作節目，停止播出鄭爽已參與制作的節目。偷逃稅、「陰陽合同」、「天價片酬」違反法律法

規，擾亂行業秩序，衝擊社會公平正義底線，廣電總局對此「零容忍」。

廣電總局將進一步加強演藝人員片酬規範管理，加強行業管理和隊伍教育，對違法違規的演

藝人員和相關機構堅決嚴肅追責處理，促進行業健康發展。（ｃａ）

