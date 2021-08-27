【重拳監管】廣州教育局：嚴禁學校違規補課，嚴禁下達升學指標

《經濟通通訊社２７日專訊》廣州市教育局發發通知，切實減輕義務教育階段學生作業負擔

提高教學質量。《通知》提出嚴禁違規補課。各義務教育學校不得以任何理由和形式違規組織學

生在節假日休息時間集體補課，或者組織、要求學生到校外培訓機構參加培訓。減輕家長負擔，

嚴禁給家長布置或變相布置作業，嚴禁要求家長檢查、批改作業，不給家長增加額外負擔。引導

家長樹立科學教育觀念，理性確定孩子成長預期，積極與孩子溝通，關注孩子心理情緒，幫助其

養成良好學習生活習慣。

同時，要規範考試評價管理，各區教育局要重點落實義務教育學校辦學質量評價，不得以任

何形式給學校下達升學指標，不得以考試成績或升學率為依據對學校進行排名、考評。學校不得

給班級、任課教師下達升學任務，不得按考試成績對學生、班級進行排名。考試成績呈現實行等

級評價，嚴禁以任何形式公布學生成績和排名。

另外，要強化教師職責，教師要切實履行好作業指導職責，堅持在課內布置作業，指導小學

生在校內基本完成書面作業、初中生在校內完成大部分書面作業，並認真分析學情和批改作業，

及時做好反饋、加強面批講解、做好答疑輔導，不得要求學生自批自改作業。

統籌安排學校作息時間。學校要調整優化作息時間安排，從２０２１年秋季學期開始，小學

上午上課時間不早於８：２０，中學不早於８：００。學校不得要求學生提前到校參加統一的教

育教學活動。（ｃａ）

