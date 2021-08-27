【香港政情】政府刊憲容許立法會大會以遙距方式進行

《經濟通通訊社２７日專訊》政府今日刊憲，建議修訂《立法會條例》，容許立法會大會、

內務委員會及財務委員會會議，在指定期間以遙距方式進行，同時容許對行為極不檢點、缺席議

員實施罰款。政府已向立法會提交文件，預料下月１日在立法會首讀。（ｈｙ）



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