【選舉改革】保險界蔡志堅提名無效，醫學界議員陳沛然無報名

《經濟通通訊社２７日專訊》資格審查委員會完成選委會界別分組選舉候選人的審查及確認

工作，當中有２人不符合參選資格。根據選舉事務處網頁顯示，參選保險界的蔡志堅被列為提名

無效；另外１人是即時喪失立法會議員資格的鄭松泰。

另外，原本屬當然委員的立法會議員陳沛然，沒有登記為當然委員。（ｃｗ）（ｚｚ）

