【新冠疫苗】新一批逾９２萬劑復必泰疫苗付運抵港

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署公布，復星醫藥（０２１９６）已於今日將
ＢｉｏＮＴｅｃｈ製造並於德國Ｂａｘｔｅｒ廠房封裝的最新一批約９﹒２４萬劑復必泰疫苗付
運抵港。
新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，
以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。港府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃
，按藥廠指定的溫度妥善保存。（ｃｌ）
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