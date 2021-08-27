【新冠疫苗】新一批逾９２萬劑復必泰疫苗付運抵港

《經濟通通訊社２７日專訊》衞生署公布，復星醫藥（０２１９６）已於今日將

ＢｉｏＮＴｅｃｈ製造並於德國Ｂａｘｔｅｒ廠房封裝的最新一批約９﹒２４萬劑復必泰疫苗付

運抵港。

新一批次復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，

以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。港府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃

，按藥廠指定的溫度妥善保存。（ｃｌ）

