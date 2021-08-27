【新冠肺炎】港府取消十一國慶煙花匯演，連續第３年停辦

《經濟通通訊社２７日專訊》康樂及文化事務署公布，因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新

情況，原定於１０月１日（星期五）在維多利亞港舉行的國慶煙花匯演將會取消。

政府自１９９７年回歸以來舉行十一煙花匯演以來，曾４次取消十一煙花，包括２０１３年

因南丫海難事件、２０１４年佔中運動、２０１９年反對修訂逃犯條例風波以及去年因疫情取消

，連同今年已是維港第５度取消煙花匯演。（ｃｌ）

