【企業盈警】中國大冶有色金屬（６６１）料中期轉賺１﹒３億人幣

《經濟通通訊社２７日專訊》中國大冶有色金屬（００６６１）公布，預期截至６月３０日

止中期淨溢利約１﹒３４億元（人民幣．下同），去年同期淨虧損５０４６﹒９萬元。

該集團指，收入約１６８﹒２４億元，同比增加約３９﹒５６％，收入和淨溢利增加主因業

務從ＣＯＶＩＤ－１９疫情中恢復正常運營，該疫情對去年同期的收入和淨溢利產生重大影響、

由於附屬公司礦山產量增加及產品價格上漲。（ｗｈ）



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