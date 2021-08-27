【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒８億人幣，買長汽沽安踏

《經濟通通訊社２７日專訊》恆指低開２０點，報２５６７３點。最高升１２點報

２５７０６點，最低跌４３８點報２５２５５點。恆指收報２５４１５點，跌２７８點或

１﹒０８％。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒８億元人民幣，增加１１﹒５％。北水淨買入最多的個

股依次是長城汽車（０２３３３）、東岳集團（００１８９）、美團（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是安踏體育（０２０２０）、中國移動（００９４１）、李寧（０２３３１）。

主板成交１３８５﹒７６億元減少１５﹒２％。其中港股通成交３３４﹒２億元，佔總成交

２４﹒１％。



＊安踏調低每手買賣股數＊



市場監管總局組織對北京市、上海市、重慶市、深圳市、杭州市、濟南市、武漢市、長沙市

、成都市、昆明市、九江市等１１個城市機動車檢測收費情況進行了抽查，發現部分城市在純電

動汽車檢測收費中不列明具體服務項目和收費標準，將不應收取的「尾氣檢測費」打包進年檢費

一並收取。為規範新能源汽車檢測收費，市場監管總局發布了關於規範新能源汽車檢測收費的公

告。長城汽車跌６﹒８３％報３２﹒０５元，北水淨買入１﹒７億元。東岳集團升４﹒８％，報

２４元，北水淨買入１﹒５億元。美團跌０﹒０９％報２２６﹒８元，北水淨買入１﹒２億元。

安踏體育公布，董事會宣布，於聯交所買賣股份之每手買賣單位將由１０００股更改為

２００股，自今年１０月４日（星期一）上午九時正起生效。安踏體育跌２﹒８８％，報

１５４﹒９元，北水淨賣出８﹒４億元。中國移動跌１﹒８５％報４７﹒８５元，北水淨賣出７

億元。李寧升０﹒３２％報９４﹒８元，北水淨賣出３﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

長城汽車 （０２３３３） １﹒７３

東岳集團 （００１８９） １﹒５４

美團 （０３６９０） １﹒２２

思摩爾國際 （０６９６９） ０﹒９１

吉利汽車 （００１７５） ０﹒４４



淨沽出最多港股：

安踏體育 （０２０２０） －８﹒４５

中國移動 （００９４１） －７﹒００

李寧 （０２３３１） －３﹒５２

瑞聲科技 （０２０１８） －２﹒６９

藥明生物 （０２２６９） －１﹒８６

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