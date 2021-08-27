《日入而息》工行中期多賺一成，交行多賺１５％，樓價指數兩年高

《今天重點》﹡工行（０１３９８）中期純利升９﹒９％至１６３５億元人民幣，不派息；

延本延息貸款對集團資產質量影響可控

﹡交行（０３３２８）中期純利升１５％至４２０億元人民幣，不派息；交行

中期利息收入升６％至７８５億元人民幣，不良貸款率降至１﹒６％；下半

年淨息差料保持穩定，積極響應「共同富裕」戰略

﹡中芯（００９８１）中期純利升約３﹒２倍至８﹒５億美元，不派息

﹡中信股份（００２６７）半年盈利４４１﹒８億元，升６３﹒５％，息１５

仙

﹡吉利（００１７５）配發１﹒２６億股極氪優先股予寧德時代及Ｂ站等５名

投資者

﹡差估署表示７月租金指數按月升０﹒５％，連升５個月；７月樓價指數升

０﹒４６％，逼近歷史高位



《即日市況》﹡恆指低收７點報２５４０７，科指跌１４點報６３２２



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒６％，全周累漲２﹒８％修復上周跌幅



《美元匯價》﹡歐元衝高後回軟，但跌幅不大；歐元最新報１﹒１７３５╱３９，日圓最新

報１１０﹒２１╱２５



《公司業績》﹡交行（０３３２８）中期純利升１５％至４２０億元人民幣，不派息；交行

中期利息收入升６％至７８５億元人民幣，不良貸款率降至１﹒６％

﹡工行（０１３９８）中期純利升９﹒９％至１６３５億元人民幣，不派息

﹡深圳國際（００１５２）半年純利少賺４３﹒９％，不派息

﹡中航科工（０２３５７）半年純利１２億元人民幣，升３９﹒８％，不派息

﹡民航信息（００６９６）中期虧轉盈２﹒８億元人民幣，不派息

﹡安德利（０２２１８）半年純利跌逾４０％，不派息

﹡百仕達（０１１６８）中期虧損收窄至１﹒１４億元，不派息

﹡京信通信（０２３４２）中期盈轉虧８９３６萬元，不派息

﹡東江環保（００８９５）中期跌３０％至１億元人民幣，不派息

﹡遠工（０２１６３）半年虧轉盈４７１７萬元人民幣，不派息

﹡興發鋁業（０００９８）中期賺３﹒９億元人民幣，升５３﹒７％，不派息

﹡濟豐包裝（０１８２０）中期溢利２３３０萬元人民幣，跌２１％，派息８

港仙

﹡濠江機電（０１４０８）中期賺２０８４澳門元，升２８％，不派息

﹡環球醫療（０２６６６）半年純利１０﹒５億元人民幣，升３２％，不派息

﹡寶新金融（０１２８２）中期賺１﹒７億元，升６２％，不派息

﹡嘉宏（０１９３５）半年純利１﹒４９億元人民幣，升近１６％，不派息

﹡嘉里物流（００６３６）半年純利３４億元，升２倍，派息２１﹒１仙

﹡嘉和生物（０６９９８）半年虧損收窄至４﹒０１億元人民幣，不派息

﹡齊合環保（００９７６）中期虧轉盈２﹒２６億元，不派息

﹡齊魯高速（０１５７６）中期賺４﹒０８億元人民幣，升近３倍，不派息

﹡億和（００８３８）中期虧轉盈６７９１﹒８萬元，派息１﹒２仙

﹡德林國際（０１１２６）中期純利４５３９萬元，跌４８％，派息２仙

﹡ＴＥＡＭＷＡＹ（０１２３９）中期虧損降至２６８５萬元人民幣，不派息

﹡王氏港建（００５３２）半年虧轉盈５５９４萬元，派息２仙

﹡世界集團（００７１３）中期虧轉盈２５７０﹒７萬元，不派息

﹡四川能投（０１７１３）中期賺１﹒３８億元人民幣，升２﹒７％，不派息

﹡上置（０１２０７）中期虧損擴大至１﹒１６億元人民幣，不派息

﹡山東國信（０１６９７）中期純利４﹒０１億元人民幣，跌２２％，不派息

﹡中信（００２６７）半年盈利４４１﹒８億元，升６３﹒５％，息１５仙

﹡中盈盛達（０１５４３）中期賺４８２２萬元人民幣，跌１４％，不派息

﹡中國生態旅遊（００１３７１）半年虧損收窄至６８５４萬元，不派息

﹡中國科培（０１８９０）半年純利升２５﹒６％至４億元人民幣，不派息

﹡中國集成（０１０２７）中期虧損擴大至２８７３萬元人民幣，不派息

﹡中智（０３７３７）半年純利６６５８﹒８萬元人幣，跌７﹒５％，不派息

﹡中策（００２３５）可能在適當時候處置所持恆大汽車（００７０８）股份

﹡中電光谷（００７９８）中期純利跌９﹒１％至１﹒１億元人民幣，不派息

﹡中遠海運港口（０１１９９）中期多賺７﹒５％，派息１６﹒４港仙

﹡中廣核礦業（０１１６４）中期純利跌６８％至３６０３萬元，不派息

﹡友聯租賃（０１５６３）半年虧轉盈４４７５萬元人民幣，不派息

﹡天長（０２１８２）半年多賺６倍至３９１９元，不派息

﹡天倫燃氣（０１６００）半年多賺３７％至５﹒１５億元人民幣

﹡天韻（０６８３６）半年純利升逾８７％至８９５１萬元人民幣，不派息

﹡永泰地產（００３６９）半年虧轉盈１﹒８８億元，派息６仙

﹡石四藥（０２００５）半年純利升１１﹒６％至２﹒７６億元，息５仙

﹡安樂工程（０１９７７）半年純利升５﹒２８％，息４﹒０２仙

﹡成都高速（０１７８５）半年純利３﹒２億元人民幣，升３﹒８倍，不派息

﹡百奧（０２１００）半年少賺近７成至４６２４萬元人民幣，不派息

﹡京東方（００７１０）中期純利升４﹒２倍至９５１０﹒５萬元，不派息

﹡東瑞製葯（０２３４８）半年賺１﹒７億元人幣，升三成，派息１﹒５港仙

﹡泡泡瑪特（０９９９２）半年純利３﹒６億元人民幣，升１﹒５倍，不派息

﹡金融街物業（０１５０２）半年純利７５６８萬元人民幣，升三成，不派息

﹡長城天下（００５２４）半年盈轉虧１０４５﹒７萬元，不派息

﹡信邦（０１５７１）半年多賺１﹒４倍至１﹒５億元人民幣，息４﹒５４分

﹡信源企業（０１７４８）半年純利１４９萬美元，跌七成，不派息

﹡星島（０１１０５）中期虧損擴大至６３１８﹒７萬元，不派息

﹡香港航天科技（０１７２５）中期盈轉虧４１３﹒７萬元人民幣，不派息

﹡泰和小貸（０１９１５）半年純利１４８３萬元人民幣，升逾５％，不派息

﹡海昌（０２２５５）半年虧損收窄至２﹒７７億元人民幣，不派息

﹡海普瑞（０９９８９）半年純利３﹒４億元人民幣，跌近４２％，不派息

﹡偉祿（０１１９６）中期純利升３﹒１％至４７３５﹒６萬元，不派息

﹡強泰環保（０１３９５）中期虧損收窄至３２６﹒９萬元，息０﹒５仙

﹡第一上海（００２２７）半年虧損收窄至３１９５﹒４萬元，不派息

﹡透雲生物（０１３３２）中期虧損收窄至６１３７﹒２萬元，不派息

﹡通海金融（００９５２）中期虧轉盈１３９０萬元，不派息

﹡普華和順（０１３５８）中期賺７﹒６１億人幣升４﹒４倍，不派息

﹡雅迪（０１５８５）半年純利升４９﹒２％至５﹒８９億元人民幣，不派息

﹡意達利（００７２０）中期虧損收窄至１０９﹒７萬元，不派息

﹡新華文軒（００８１１）半年多賺３﹒９％至６﹒０３億元人民幣，不派息

；半年出版發行收入５２﹒６億元人民幣，毛利率逾３４％

﹡永旺（００９８４）半年虧損擴大至２﹒４５億元，中期息３仙

﹡紛美包裝（００４６８）中期少賺７％，中期息０﹒１２港元

﹡竣球控股（０１４８１）中期純利跌８﹒４％，不派息

﹡新特能源（０１７９９）中期純利大升至１２﹒３億元人民幣，不派息

﹡達利食品（０３７９９）中期多賺７％，中期息８﹒７港仙

﹡北控城市資源（０３７１８）中期純利升１４％，不派息

﹡ＭＢＶ（０１９５７）半年虧轉盈賺２７２﹒３萬令吉，不派息

﹡愛帝宮（００２８６）中期少賺９﹒３％，不派中期息

﹡祥生控股集團（０２５９９）中期多賺４９％，不派息

﹡驢跡科技（０１７４５）中期虧轉盈賺８８萬元人民幣，不派息

﹡透雲生物（０１３３２）中期虧損收窄至６１３７萬元，不派息

﹡威高股份（０１０６６）中期多賺２１％，中期息７﹒７分人幣

﹡中原銀行（０１２１６）中期純利按年升５﹒５％，不派息

﹡弘海高新資源（０００６５）半年虧損收窄至４００﹒３萬元，不派息

﹡聯康生物（００６９０）中期虧轉盈賺１９１﹒７萬港元，不派息

﹡亞洲金融（００６６２）中期虧轉盈賺３﹒２億元，派息４仙

﹡郵儲銀行（０１６５８）中期多賺２１﹒８％，不派中期息

﹡富匯國際（０１０３４）半年虧轉盈賺１３０５萬元，不派息

﹡慶鈴汽車（０１１２２）中期純利增４３％，不派息

﹡中投去年境外投資淨收益率超１４％，總資產１﹒２萬億美元

﹡道和環球（００９１５）中期虧轉盈賺８４萬美元，不派息

﹡ＴＯＭＯ（０６９２８）中期虧轉盈賺２５﹒５萬新加坡元，不派息

﹡兌吧（０１７５３）半年虧轉盈賺６２８０萬元人民幣，不派息

﹡泰港股份（０３３６９）中期純利按年升２１﹒４％，不派息

﹡龍記集團（００２５５）中期純利升６１％，派息１５仙



《公司資訊》﹡２１世紀教育（０１５９８）石家莊理工職業學院簽訂融資租賃涉４０００

萬元人民幣

﹡傳東莞農村商業銀行赴港ＩＰＯ獲批，籌資約７８億元

﹡傳茶百道最快明年來港上市，籌資約３９億元

﹡四環醫藥（００４６０）未能收購Ｈｕｇｅｌ股權，惟保持密切合作關係

﹡平保（０２３１８）擬出售北大方正醫療以外資產，華夏幸福投資撥備需作

評估

﹡弘陽地產（０１９９６）有信心完成全年銷售目標

﹡亞洲資源（００８９９）今早起停牌待發一項交易消息

﹡東方支付（０８６１３）終止配股籌集營運金

﹡泰格醫藥（０３３４７）擬回購Ａ股涉資最多５億元人民幣

﹡專業旅運（０１２３５）租用主席中環地舖三年，月租１２﹒５萬元連分成

﹡渣打（０２３３３）股市資金流仍是左右港匯主要動力，利差交易未成氣候

﹡雅士利（０１２３０）採購蒙牛（０２３１９）奶片生產設備

﹡雲頂新耀（０１９５２）尿路上皮癌藥三期試驗在中國完成首例患者給藥

﹡灣區黃金（０１１９４）遭入稟追債１０００萬元連利息

﹡嘉里物流（００６３６）下半年業務增長依賴中國出口，料明年次季運費下

調

﹡國能國際資產（００９１８）接獲９份有效供股申請，涉３﹒１２億股供股

股份



《國企紅籌》﹡金川國際（０２３６２）否認配發新股後，再傳華友鈷業有意入股一成



《神州民企》﹡京信通信（０２３４２）下半年營銷費用下跌，未來將有資本及融資方面的

動作

﹡禹洲（０１６２８）發２億美元綠色優先票據，年息９﹒９５％

﹡吉利（００１７５）配發１﹒２６億股極氪優先股予寧德時代及Ｂ站等５名

投資者



《中國要聞》﹡深圳大鵬建全球最大樂高樂園度假區，料２０２４年開幕

﹡五部門發文鼓勵動力蓄電池生產企業參與舊廢電池回收

﹡今年第三批國儲銅鋁鋅下周三競價，合計１５萬噸

﹡報告指內地實現７ｎｍ芯片試產

﹡鄭州富士康擬再高薪招２０萬工人，迎蘋果新手機量產

﹡人行表示要堅決遠離非法機構、平台推出的產品；５００億逆回購利率持平

，本周放水千二億近７個月高；虛擬幣非法定貨幣無實際價值，炒作熱明顯

下降

﹡人行陳雨露出席金磚國家財長和央行行長視頻會議

﹡工信部召開座談會聽取新能源車行業意見

﹡商務部表示「十四五」服務貿易發展規劃將出台；服貿會９月２日在京舉辦

，籌備工作順利

﹡上海市長龔正調研上海航天局、中船七一一所

﹡上海未來５年將新增２萬個幼兒托育名額

﹡今年中國工博會將延期至１２月舉行

﹡７月全國電力交易中心完成交易電量同比增１８﹒７％

﹡７月規上工業企業利潤增１６﹒４％，增速創８個月低

﹡統計局表示工業企業效益改善的不平衡性不確定性仍存在

﹡廣州第二批４８宗集中供地涉１１２４億元，限溢價率

﹡財政部表示加快下半年預算支出和地方政府債券發行進度

﹡微信公眾號推出「我的商店」新功能，滿足帶貨需求

﹡銀保監郭武平稱銀行保險機構不得強迫老人使用銀行卡

﹡廣期所與港交所簽署備忘錄，聚焦服務國家雙碳目標

﹡北京消協表示１７家電商平台涉嫌存在不公平格式條款

﹡內地禁對電解鋁行業實施優惠電價，鼓勵減石能源消耗

﹡外匯局表示７月外匯市場總計成交３﹒２９萬億美元；７月中國服務貿易逆

差６７億美元

﹡中汽協表示首七月汽車製造業營收增速回落至２０﹒７％

﹡據報中國擬禁擁有大量敏感用戶數據的企業赴美ＩＰＯ

﹡日防衛省推學生版防衛白皮書，外交部斥誤導下一代



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％報１７２０９點，連升五日



《其他消息》﹡１５名會計界選委全部成為選舉委員會候任委員

﹡政府刊憲容許立法會大會以遙距方式進行

﹡楊潤雄稱多名學生被捕因忽略基本培養，須增守法教育

﹡鄭松泰料失議席因批評制度，謝偉俊稱鄭假扮擁護效忠

﹡４港大生被控宣揚恐怖主義，第四被告容頌禧獲准保釋

﹡李慧琼不認同議會「清一色」，將繼續是其是、非其非

﹡保險界蔡志堅提名無效，醫學界議員陳沛然無報名

﹡選委會２３個界別自動當選，僅１３界別需投票

﹡林鄭稱粵港澳合辦全運會意義重大，港府將全力以赴

﹡教協明日召開特別會員代表大會，議決修改解散門檻

﹡證監會與警方聯合調查４﹒５億元企業欺詐案，兩人被捕

﹡利嘉閣表示本港樓價連升７個月，料８月樓價指數破頂

﹡差估署表示７月租金指數按月升０﹒５％，連升５個月；７月樓價指數升

０﹒４６％，逼近歷史高位

﹡深股通額度全日用近４９億元，陸股通連續五日淨流入；滬股通額度全日用

近５４億元，陸股通淨流入６２億元

﹡富時羅素全球股票指數再調整，７２隻Ａ股被納入

﹡機構預測寧德時代等有望納入香港Ａ股期貨標的指數

﹡粵港澳合辦全運會，徐英偉料本港可爭取舉辦單車和水上活動項目

﹡中原數ＣＣＬ按周跌０﹒４６％，破頂後連跌兩周

﹡中原十大屋苑周末睇樓量５０２組，按周再跌３﹒５％



《重拳監管》﹡內媒評９９６違法案例：員工若維權，企業必敗無疑

﹡官媒表示鄭爽案查處彰顯公平正義，警示影視業加強自律

﹡最高檢明確「９９６」工作制違法，勞動者可理性維權

﹡微博回應網信辦整治飯圈通知：會認真落實相關要求

﹡網信辦發算法管理草案：企業應提供關閉算法推薦選項

﹡廣州教育局表示嚴禁學校違規補課，嚴禁下達升學指標

﹡藝人鄭爽偷逃稅遭罰２﹒９９億元，舉報人張恆亦被查

﹡北京文化虛增利潤近２億元，中證監下發行政處罰

﹡雙減風暴後首見刑案，蘭迪英語創始人職務侵佔被刑拘

﹡市監總局就《醫療美容廣告執法指南》公開徵求意見

﹡民政部表示進一步加強校外培訓機構登記管理

﹡網信辦整治財經自媒體，引用外媒報道中國經濟有風險



《新冠肺炎》﹡本港新增１７宗輸入個案，１５宗為印尼抵港貨船船員

﹡內地疫苗接種超２０億劑，專家籲高風險人員打加強針

﹡台灣再現零確診，賴清德接種高端疫苗稱感覺很好

﹡世衛擬首次發放１億劑中國疫苗，傳南非因有效性拒收

﹡港府取消十一國慶煙花匯演

﹡菲印傭來港，何栢良倡外傭檢疫酒店入住率最高７５％

﹡教育部表示堅決叫停以學生或家長接種疫苗作返校條件

﹡新一批逾９２萬劑復必泰疫苗付運抵港

﹡醫學院教授深港接種４劑疫苗，政府表示瞞報或構成刑事

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