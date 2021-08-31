呷哺呷哺（５２０）中期虧損收窄至４９９２萬人幣，派息２﹒８分

《經濟通通訊社３１日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，截至２０２１年６月３０日止

中期虧損收窄至４９９２﹒１萬元（人民幣．下同），而去年同期虧損２﹒５５億元，每股基本

及攤薄虧損４﹒６４分，派中期息２﹒８分。

期內收入３０﹒４７億元，升５８﹒５４％；稅前虧損收窄至５３８６﹒８萬元，而去年同

期稅前虧損３﹒１２億元。（ａｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告



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