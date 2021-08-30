【車股大執位】比亞迪龍頭地位危？長汽、吉利邊隻較近買入價？

《經濟通通訊社記者葉嘉兒３０日報道》多隻汽車股上日齊齊放榜，比亞迪

（０１２１１）業績令市場大跌眼鏡，股價半日一度挫５％可見一斑。專家憂慮比亞迪的產品結

構改變後影響盈利能力，下半年仍看好長汽（０２３３３）及吉利（００１７５），目前以吉利

最接近所提出的上車價！



＊比亞迪產品結構改變，令未來賺錢能力受礙＊



汽車股一直是市場焦點，龍頭比亞迪更是重中之重，不過業績明顯令市場大失所望。雖然收

入按年升５３％，但純利按年倒退近３０％至１１﹒７億元人民幣，上半年毛利率按年跌約７個

百分點至１１﹒１３％，而每股盈利跌２７％，市盈率進一步提升至高達１４６倍。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍ

ｏｒｎｉｎｇ》上指出，比亞迪最決定性的影響是原材料價格上漲，上游成本壓力增加，令盈利

能力受損。比亞迪績後亦表示，受大宗商品等原材料上漲影響，集團整體盈利能力受到一定影響

。溫傑舉內地最大電池生產商寧德時代（深：３００７５０）為例，指出其盈利受原材料價格影

響，因此同行或相關產業受影響也是無可厚非。他補充，比亞迪汽車業務若扣除政府補貼後所得

利潤不多，預料比亞迪下半年盈利仍然受壓。

溫傑又指，比亞迪產品結構變化直接影響前景。比亞迪業務分為三大項，分別為汽車及其他

產品業務、手機部件組裝及其他產品業務，以及二次充電電池及光伏業務。然而，據比亞迪年報

顯示，在其最大競爭力的汽車業務佔比明顯下跌。



＊比亞迪半日仍獲３億資金淨主動買入＊



雖然比亞迪開市初段跌幅明顯，不過半日跌幅明顯收窄至１％。根據《經濟通ＨＶ２報價系

統》中「行業分析」可見，比亞迪半日錄得近３億資金淨主動買入，冠絕汽車版塊中一共６６間

同業。另外，比亞迪上日業績公布前是獲北水淨買入最多個股，規模達近３億。不過值得留意的

是，目前代表深圳的北水的中國創盈市場服務率先掉頭沽貨，為半日淨被動賣出最多的券商，規

模有近２億，加權平均價為２５５﹒０３６元。

比亞迪續後獲大行唱好，野村及摩通一致上調目標價，分別看２１３﹒４元及３５０元。儘

管比亞迪在新能源汽車領域地位未能撼動，但溫傑認為，市場短期對比亞迪憧憬減少，加上不利

因素難以在短期內淡化，因此對股價看法較為保守，建議有意買入的投資者待價格回落２４０元

以下，配合當時市場氣氛才作決定。



＊車股板塊續吸金，吉利最快可上車＊



大市半日表現反覆，車股仍然是資金「堰塞湖」，據《經濟通ＨＶ２報價系統》可見，車股

半日獲逾８億資金掃貨，資金追捧程度較其餘３２個行業多。若然比亞迪有待觀察，車股焦點或

可放於汽車三寶其餘兩寶──長汽及吉利身上。

兩寶分別有好消息支持半日上升逾４％及近３％。長汽業績理想，在原材料上漲及晶片短缺

下，毛利率不跌反升。吉利旗下純電動車公司極氪智能科技向晶片公司英特爾Ｉｎｔｅｌ、電池

商寧德時代及洛鉬（０３９９３）母公司鴻商集團等５名投資者配股，集齊電池及晶片巨頭，為

市場帶來更大憧憬。

溫傑亦看好兩寶，惟他提醒投資者，吉利目前只是公布融資而非合作計劃，即使合作也難以

在短期內開設新新產線，料股價短線仍是區間上落；建議在２２至２３元可買入，上望２７至２

８元。而長汽業績及前景亮麗，但現價較高，市盈率達５１倍，建議於２７至２８元買入，值博

率較高。

