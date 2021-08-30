《盤後部署》期指結算日港股好淡角力，美團今派績或影響後市走勢

《經濟通通訊社３０日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾於Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行

年會繼續放鴿，表示今年開始縮減買債規模可能合適，但並非代表加息，標指及納指續創新高。

恆指本日為期指結算日，低開１點報２５４０６，港股全日走勢反覆上落。當中部分科技呈升勢

，加上石油股、賭股造好，最終港股全日收報２５５３９點，升１３１點或升０﹒５２％，主板

成交１３６５﹒８９億元。國企指數報８９９５點，升３８點或升０﹒４２％。恆生科技指數報

６３９１點，升６８點或升１﹒０９％。

Ａ股個別發展，上證綜合指數報３５２８點，升５點或升０﹒１７％，成交６９９１﹒１６

億元人民幣。深證成份指數報１４４２３點，跌１３點或跌０﹒０９％，成交８７９１﹒０５億

元人民幣。



＊港股中短線弱勢未改＊



鮑威爾近期繼續放鴿，帶動美股標指及納指繼續新高。港股本日期指結算，則見好淡角力，

港股方向待定。惟有兩點需要留意，或影響後市走勢。

首先，美團（０３６９０）於本日收市後公布業績，市場預期公司中期盈轉虧，料上半年非

國際財務報告準則經調整虧損淨額約６６億至８７億元人民幣。市場關注內地監管政策對數據平

台所帶來影響、新業務未來數季營運策略、以及騎手相關社保費用等指引等。若業績超預期，加

上市場看法正面，料有助改善市場短期氣氛。

其二，中線市寬（股價高於５０天線比率）按周回升６﹒９個百分點，報３９％，卻繼續在

３０％到４０％水平內掙扎；本日港股升跌比例為４９：５０，為連續第三個交易日低於５０，

反映港股中短線弱勢未改。

技術走勢方面，恆指續處於整固待變狀態，短期支持位為２４５００點，阻力位為２６００

０點。（ｋｓ）

