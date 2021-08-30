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即市新聞

30/08/2021 09:37

《異動股》吉利揚４％，配發極氪優先股予寧德時代及Ｂ站等投資者

　　《經濟通通訊社３０日專訊》吉利（００１７５）現價升３﹒８８％，報２６﹒８元，盤中
高見２７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒５６％。該股成交約９９４萬股，涉資
２﹒６５億元。
　　吉利汽車公布，於今日極氪智能科技與５名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向
極氪智能科技認購及購買，而極氪智能科技同意向該等投資者發行及配發合共１﹒２６億股Ｐｒ
ｅ－Ａ系列優先股，佔經擴大已發行股本約　５﹒６％，總代價為５億美元。各投資者均為獨立
第三方。
　　５名投資者包括英特爾投資公司、寧德時代（深：３００７５０）、洛陽鉬業
（０３９９３）（滬：６０３９９３）的控股股東鴻商集團、博裕投資、以及嗶哩嗶哩
（０９６２６）連同其高級管理層和一名財務投資者，透過一家特殊目的實體作為單一投資者間
接投資極氪智能科技。
　　洛鉬升２﹒６３％，報５﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５４％。嗶
哩嗶哩跌２﹒５６％，報５９０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒７２％。
　　現時，恆生指數報２５４１５，升７點或升０﹒０３％，主板成交９９﹒８４億元。國企指
數報８９６９，升１１點或升０﹒１３％。恆生科技指數報６３４１，升１８點或升０﹒３０％

　　即月期指新報２５４０１，升３５點，低水１４點。即月國指期貨報８９６９，升１８點，
低水１點。即月科指期貨新報６３３８，升３３點，８８４張。
　　上證綜合指數報３５２９，升７點或升０﹒２０％，成交７１２﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４５１，升１４點或升０﹒１０％，成交９７５﹒１５億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利　（００１７５）　　２６﹒８０元　　　升３﹒８８％
　　東風　（００４８９）　　　８﹒１６元　　　升０﹒４９％
　　比亞迪（０１２１１）　２５６﹒８０元　　　跌２﹒１３％
　　廣汽　（０２２３８）　　　７﹒８８元　　　升２﹒４７％
　　長汽　（０２３３３）　　３５﹒１０元　　　升４﹒７８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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