《異動股》吉利揚４％，配發極氪優先股予寧德時代及Ｂ站等投資者

《經濟通通訊社３０日專訊》吉利（００１７５）現價升３﹒８８％，報２６﹒８元，盤中

高見２７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒５６％。該股成交約９９４萬股，涉資

２﹒６５億元。

吉利汽車公布，於今日極氪智能科技與５名投資者訂立購股協議，據此，該等投資者同意向

極氪智能科技認購及購買，而極氪智能科技同意向該等投資者發行及配發合共１﹒２６億股Ｐｒ

ｅ－Ａ系列優先股，佔經擴大已發行股本約 ５﹒６％，總代價為５億美元。各投資者均為獨立

第三方。

５名投資者包括英特爾投資公司、寧德時代（深：３００７５０）、洛陽鉬業

（０３９９３）（滬：６０３９９３）的控股股東鴻商集團、博裕投資、以及嗶哩嗶哩

（０９６２６）連同其高級管理層和一名財務投資者，透過一家特殊目的實體作為單一投資者間

接投資極氪智能科技。

洛鉬升２﹒６３％，報５﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅３﹒５４％。嗶

哩嗶哩跌２﹒５６％，報５９０元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅２﹒７２％。

現時，恆生指數報２５４１５，升７點或升０﹒０３％，主板成交９９﹒８４億元。國企指

數報８９６９，升１１點或升０﹒１３％。恆生科技指數報６３４１，升１８點或升０﹒３０％

。

即月期指新報２５４０１，升３５點，低水１４點。即月國指期貨報８９６９，升１８點，

低水１點。即月科指期貨新報６３３８，升３３點，８８４張。

上證綜合指數報３５２９，升７點或升０﹒２０％，成交７１２﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１４４５１，升１４點或升０﹒１０％，成交９７５﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利 （００１７５） ２６﹒８０元 升３﹒８８％

東風 （００４８９） ８﹒１６元 升０﹒４９％

比亞迪（０１２１１） ２５６﹒８０元 跌２﹒１３％

廣汽 （０２２３８） ７﹒８８元 升２﹒４７％

長汽 （０２３３３） ３５﹒１０元 升４﹒７８％

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（ｋｓ）

