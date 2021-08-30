《中資異動》萬科挫近６％，料未來兩年毛利率仍面臨壓力

《經濟通通訊社３０日專訊》萬科（０２２０２）Ｈ股跌５﹒８３％，報２１元，成交約１

０９２萬股，涉資２﹒３２億元。Ａ股（深：０００００２）現價１９﹒５元人民幣，跌１﹒４

元人民幣，或跌６﹒７％，成交２１﹒０１億元人民幣，涉及１﹒０７億股。現價Ａ股對Ｈ股呈

溢價１１﹒５３％。

集團中期純利１１０﹒４７億元人民幣，跌１１﹒６８％，每股盈利０﹒９５元人幣，不派

中期股息。

該集團指，收入約１６７１億元人幣，升１４﹒１９％，毛利約３８３﹒２３億元人幣，跌

１７﹒６６％，房地產開發業務結算收入１４４３﹒３億元人幣，佔比８６﹒３６％。

總裁兼首席執行官祝九勝指，萬科全年仍面臨壓力，從更長遠的角度來看，整個行業正處於

毛利率下降趨勢，但預料整個行業一定要回到平均的回報水平。

執行副總裁兼財務負責人韓慧華補充指，萬科中報的扣稅後整體毛利率是１８％，其中開發

業務扣稅後毛利率約１９﹒６％，稅前的毛利率約２４﹒９％。過去幾年特別是２０１７年以來

，地售比持續上升，故開發業務的毛利率會呈現一個下降的趨勢。從銷售端到逐漸地體現在結算

端，從一季度、中期乃至全年或都是同一個邏輯，預計集團未來兩年的毛利率仍面臨一定壓力。

集團董事會秘書朱旭指，為了維護市場價值時可以回購股票，已在股東大會上申請並獲得一

般性授權。回購機制存在兩個條件，其一是股價跌破了每股淨資產；其二是連續２０個交易日，

股價跌幅超過３０％。一旦觸發上述條件，將會立即啟動回購。

現時，恆生指數報２５４９６，升８８點或升０﹒３５％，主板成交７８０﹒３１億元。國

企指數報８９７１，升１３點或升０﹒１６％。恆生科技指數報６３７１，升４９點或升０﹒７

８％。

即月期指新報２５４８４，升１１８點，低水１３點。即月國指期貨報８９７２，升２１點

，平水。即月科指期貨新報６３７６，升７１點，高水２點。

上證綜合指數報３５３４，升１２點或升０﹒３６％，成交４６６１﹒６９億元人民幣。深

證成份指數報１４４７３，升３６點或升０﹒２５％，成交５８３０﹒６３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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萬科 （０２２０２） ２１﹒００元 跌５﹒８３％

中海外 （００６８８） １７﹒７８元 升０﹒３４％

旭輝 （００８８４） ５﹒１１元 跌０﹒３９％

雅居樂 （０３３８３） ８﹒７６元 升１﹒０４％

龍湖 （００９６０） ３５﹒４０元 跌２﹒０７％

新城發展（０１０３０） ６﹒８９元 升０﹒１５％

潤地 （０１１０９） ２８﹒７５元 跌０﹒５２％

碧桂園 （０２００７） ８﹒４４元 跌１﹒１７％

融創 （０１９１８） １９﹒５２元 升０﹒７２％

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（ｎｓ）

