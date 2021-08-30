中國神華（０１０８８）中期純利２６５億人幣升３０％，不派息

《經濟通通訊社３０日專訊》中國神華（０１０８８）公布，截至６月３０日止中期純利

２６５億元（人民幣．下同），升約３０﹒１％，每股盈利１﹒３３４元，不派中期股息。

該集團指，收入１４３９﹒７９億 元，較去年同期增加３７﹒１％，完成年度經營目標的

５９﹒３％，增長主因煤炭銷售量和平均銷售價格同比分別增長１７﹒３％和２５﹒４％，受煤

炭銷售量增長等因素影響，自有鐵路運輸周轉量、港口裝船量、航運周轉量等業務量同比增長；

國內用電需求快速增長，發電量同比增長；息稅折舊攤銷前盈利為４７３﹒１７億元，增加

１５％。期內商品煤產量為１﹒５２億噸，同比增長４﹒７％，煤炭銷售量２﹒４１億噸，同比

增長１７﹒３％。於６月３０日，按內地標準下，該集團的煤炭保有資源量為３３３﹒６億噸，

比去年底增加３６﹒８億噸。



＊出資２０億參與國能低碳基金＊



另外，該集團指，作為有限合夥人出資２０億元參與設立國能低碳基金佔３３﹒３３％。基

金投資包括綠色低碳項目的股權投資及併購和國家能源集團主業和產業鏈上下游相關企業戰略投

資。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

