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30/08/2021 08:19

中國石化（００３８６）中期虧轉賺３９１億人幣，息１６分

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）公布，截至６
月３０日止中期純利３９１﹒５３億元（人民幣．下同），去年同期虧損２３０億元，每股盈利
０﹒３２３元，中期股息１６分。
　　該集團指，收入升２２％，至１﹒２６萬億元，主因全球經濟逐步復甦，國際油價強勢上行
，石化產品需求旺盛，主要產品銷量增加，以及產品價格上漲。上半年實現油氣當量產量
２﹒３５億桶，同比增長４﹒２％，其中境內原油產量１﹒２４億桶，天然氣產量５８２６億立
方英尺，同比增長１３﹒７％。加工原油１﹒２６億噸，同比增長１３﹒７％，生產成品油
７２１９萬噸，同比增長７﹒４％，其中汽油產量３２４０萬噸，同比增長２０﹒８％，煤油產
量１１２４萬噸，同比增長１３﹒５％。半年乙烯產量６４６萬噸，同比增長１１﹒９％。
　　該集團指，下半年計劃生產原油１﹒４１億桶、生產天然氣６３３５億立方英尺，計劃加工
原油１﹒２６億噸、境內成品油經銷量８６３６萬噸、計劃生產乙烯６５４萬噸。該集團下半年
初步計劃資本支出約１０９２﹒５９億元。（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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