《午市前瞻》恒指上午走勢反覆，專家指美股向好惟調整空間大

《經濟通通訊社３０日專訊》恆生指數半日收市報２５４９５，升８８點或０﹒３５％，主

板成交７６０﹒３８億元。恆生中國企業指數報８９７０，升１２點或０﹒１４％。恆生科技指

數報６３７０，升４８點或０﹒７６％。



＊李偉傑：北水未回流港股，恆指將續在１０天及２０天線之間上落＊



恆指今早走勢反覆，開市早段曾跌至２５２１９點，之後回升至１０天移動平均線之上，高

見２５５５２點後再度回軟。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊社

》分析，大市現時升跌無方向，近來科技股較弱勢，但新能源及車股造好抵消跌幅，故未來恆指

會繼續在１０天線（２５４６２點）有支持，並於２０天線（２５９１３點）有明顯阻力。若北

水依舊未肯回流，此情況將會維持。

鮑威爾於傑克森霍爾（Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ）聯會上的講話偏鴿派，對美股未有大影

響，李偉傑指現時港股走勢不一定跟足美股，故美股若無大跌對港股也影響不大。不過李偉傑指

，現時美股處於高水平，因此亦有稍大的調整空間和幅度。

市況前景未明下，李偉傑指可留意受國策支持股份，如晶片類板塊及新能源板塊。李偉傑指

中芯國際（００９８１）業績理想，毛利上升，第三季盈利偏向正面，加上晶片荒等因素，認為

可現價買入，目標上看２８元，但受外國制裁風險影響，定止蝕位於２２元。（ｌｃ）

