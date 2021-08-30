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30/08/2021 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流出１８﹒７億人幣，轉買東岳復沽騰訊

　　《經濟通通訊社３０日專訊》恆指輕微低開，報２５４０６點。最高升１７５點報
２５５８３點，最低跌１８８點報２５２１９點。恆指收報２５５３９點，升１３１點或
０﹒５２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１８﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是東岳集團
（００１８９）、華潤電力（００８３６）、吉利汽車（００１７５）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）。
　　主板成交１３６５﹒８９億元增加５﹒９％。其中港股通成交３３５﹒３億元，佔總成交
２４﹒５％。

＊東岳半年純利增近五成＊

　　東岳集團公布，截至２０２１年６月３０日止半年，錄得純利６﹒０３億元（人民幣．下同
），按年升４９﹒２７％，每股盈利０﹒２９元，不派息。東岳集團股價升２﹒８４％報２３﹒
５５元，北水淨買入２﹒３億元。華潤電力升７﹒１３％報１８﹒９２元，北水淨買入２﹒３億
元。吉利汽車升４﹒２６％報２６﹒９元，北水淨買入１﹒８億元。騰訊控股跌０﹒１３％報４
６５﹒８元，北水淨賣出８億元。比亞迪股份跌０﹒３８％報２６１﹒４元，北水淨賣出４﹒５
億元。美團升１﹒５１％報２２８﹒４元，北水淨賣出４﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　東岳集團　　　　（００１８９）　　　　　　２﹒３２
　　華潤電力　　　　（００８３６）　　　　　　２﹒２８
　　吉利汽車　　　　（００１７５）　　　　　　１﹒７６
　　長城汽車　　　　（０２３３３）　　　　　　１﹒５５
　　廣汽集團　　　　（０２２３８）　　　　　　１﹒３２

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－７﹒９６
　　比亞迪股份　　　（０１２１１）　　　　　－４﹒５１
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒２２
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－３﹒７６
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　－３﹒４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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