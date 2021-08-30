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30/08/2021 11:51

《新股上市》傳譚仔國際最快９月初進行上市聆訊，籌７﹒８億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據外電引述知情人士報道，連鎖米線餐廳營運商譚仔國際計劃
最快於９月初進行上市聆訊，據悉集資規模約１億美元（約７﹒８億港元），獨家保薦人為國泰
君安。
　　據譚仔國際４月上載的初步招股書，譚仔國際現時合共經營１４８間餐廳，包括覆蓋港九新
界１８區的７２間譚仔餐廳及７２間譚仔三哥餐廳、中國內地深圳的１間譚仔餐廳及新加坡的３
間譚仔三哥餐廳。（ｃｗ）

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