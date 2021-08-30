【夜期時段】９月期指報２５３９８點，跌２５點，低水１４２點

《經濟通通訊社３０日專訊》是日期指結算，９月期指在夜期時段開市報２５４１８點，跌

５點，低水１２２點，最新報２５３９８點，跌２５點，低水１４２點，合約成交３８８張。

９月國指期貨在夜期時段開市報８９６０點，跌６點，低水３６點，最新報８９５８點，跌

８點，低水３８點，合約成交１７８張。



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