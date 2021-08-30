《新股上市》傳中國茶飲連鎖店古茗擬來港上市，籌最多３９億

《經濟通通訊社３０日專訊》外電引述知情人士透露，中國茶飲連鎖店古茗，考慮最快明年

來港上市，集資規模或約３－５億美元（約２３﹒４億至３９億港元）。

消息稱，這家由紅杉資本中國支持的古茗已與潛在顧問就上市事宜進行初步討論，但報道亦

引述古茗的一位代表指，該公司目前沒有ＩＰＯ計劃。

古茗茶飲品牌母公司為浙江古茗科技，於２０１０年創立古茗品。（ｃｌ）



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