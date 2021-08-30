《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，恒大業績

《經濟通通訊社３０日專訊》中國公布官方採購經理人指數（ＰＭＩ）及恆大

（０３３３３）公布業績，料為明日市場焦點。



＊中國公布官方ＰＭＩ＊



數據方面，本港時間３１日７：３０ａｍ，日本公布７月失業率，料維持於２﹒９％。７：

５０ａｍ，日本公布７月工業生產，月率料由６﹒５％逆轉至下滑

２﹒４％，年率料由２３％降至１１﹒２％。９：００ａｍ，中國公布８月製造業採購經理人指

數，料由５０﹒４降至５０﹒２；８月非製造業採購經理人指數料由５３﹒３降至５２；８月綜

合採購經理人指數。９：３０ａｍ，澳洲公布７月建築許可。１：００ｐｍ，日本公布７月新屋

動工，年率料由７﹒３％降至５﹒３％；８月消費者信心指數料由３７﹒５降至３６。

４：３０ｐｍ，香港公布７月零售銷售。５：００ｐｍ，歐元區公布８月消費者物價指數，

月率料由下滑０﹒１％升上０﹒２％，年率料由２﹒２％升上２﹒７％；８月核心消費者物價指

數年率料由０﹒７％升上１﹒５％。９：４５ｐｍ，美國公布８月芝加哥採購經理人指數，料由

７３﹒４降至６８。



＊恆大業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中生製藥（０１１７７）、恆大、北控（００３９２）、

恆大物業（０６６６６）、網易（０９９９９）。（ｈｌ）

