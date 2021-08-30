中銀香港中期純利按年跌１７﹒３％，派息０﹒４４７元

《經濟通通訊社３０日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，截至今年６月底止中期，錄得

純利１２５﹒７６億元，按年跌１７﹒３％，每股基本盈利１﹒１８９５元，派息０﹒４４７元

，按年持平。

期內，淨利息收入１５９﹒４２億元，按年跌１４﹒４６％；淨服務費及佣金收入

６６﹒５７億元，按年升２２﹒５％。（ｈｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



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