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即市新聞

30/08/2021 16:39

《小傳日記》魚缸過山車，買股無得Ｈｅａ，新舊能源坐飛車！

　　《小傳日記》今日魚缸坐過山車，全日上上落落不停，不過都係沿住１０天線，升過頭又跌
返落去，跌過籠又升返上去。呢個時勢要有肉食，都要睇實幾時係入手時機，唔覺意錯過咗，想
追返入手又會調轉頭！
　　今日藍籌ＭＶＰ就係隻信義光能（００９６８），單日就抽高差唔多１成，收報１８﹒８８
銀。其餘新能源行家今日都炒起，福萊特玻璃（０６８６５）飆高１２巴仙，報報４３銀；洛陽
玻璃（０１１０８）走高超過１成，報１４﹒２６銀；東方電氣（０１０７２）升超過７巴仙，
報１０﹒４４銀；彩虹新能源（００４３８）升差唔多８巴仙，報３３銀。
　　講起新能源，身為「舊能源」嘅三桶油為咗響應阿爺嘅「碳中和」目標，未來下半年都開始
唔少新能源項目。今日放榜嘅中石化（００３８６），就扭虧轉賺３９１億，仲派息１６分人仔
，價位今日升挨近５巴仙，報３﹒７銀。另外兩桶油都受墨西哥灣油田減產，油價飆高刺激造好
，中海油（００８８３）升唔夠１巴仙，報７﹒８銀；中石油（００８５７）升４巴仙，報３﹒
３銀。
　　呢輪祖國市監局少咗出招，不過今日終於出手，輪到醫美行業，出咗份《醫療美容廣告執法
指南》，要求醫美公司要有醫療機構執業許可證，先可以發布醫療美容廣告，醫美股應聲急跌，
復銳（０１６９６）碌低８巴仙，報１３﹒２６銀；四環（００４６０）跌唔夠１巴仙，報２﹒
１３銀；昊海（０６８２６）走低７巴仙，報６６﹒２銀；德斯（０８４３７）大瀉差唔多３７
巴仙，報０﹒２１８銀。
　　日日都係好淡大鬥法，坐缸邊齋睇都覺得刺激，想入場要睇實個圖搵最佳入手時機，又不妨
留意保力加中軸同下線，再唔係參考北水動向都係唔錯，請請！


　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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