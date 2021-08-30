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30/08/2021 09:19

【聚焦人幣】聯儲放鴿美匯走弱，人幣中間價升１８６點返６﹒４６

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７７，
較上個交易日升１８６點子，創８月６日以來逾三周新高，上個交易日報６﹒４８６３。
　　聯儲局主席鮑威爾重申或在今年內縮減買債，但未有實質時間表，其言論比預期偏鴿，令市
埸避險情緒降溫，美匯指數失守９３。
　

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒４６７７　　　　－　１８６﹒００
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒６２９７　　　　＋　　６５﹒００
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒８８７１　　　　－　　７４﹒００
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８３０４　　　　－　　２４﹒５０
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒８９９３　　　　＋　１３５﹒００
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２７７　　　　＋　３２２﹒００
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５３１９　　　　＋　２５６﹒００
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８０５０　　　　＋　１６１﹒００
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０９５３　　　　＋　２７９﹒００
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１２７９　　　　＋　１３８﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７０　　　　＋　　　１﹒８０
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒３４５３　　　　－１０４９﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２７５８　　　　－　２５０﹒００
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１８０﹒０４００　　　　－　　６１﹒００
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　

　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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