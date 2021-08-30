【聚焦人幣】聯儲放鴿美匯走弱，人幣中間價升１８６點返６﹒４６

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７７，

較上個交易日升１８６點子，創８月６日以來逾三周新高，上個交易日報６﹒４８６３。

聯儲局主席鮑威爾重申或在今年內縮減買債，但未有實質時間表，其言論比預期偏鴿，令市

埸避險情緒降溫，美匯指數失守９３。





貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒４６７７ － １８６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒６２９７ ＋ ６５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒８８７１ － ７４﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８３０４ － ２４﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒８９９３ ＋ １３５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７２７７ ＋ ３２２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５３１９ ＋ ２５６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８０５０ ＋ １６１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０９５３ ＋ ２７９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１２７９ ＋ １３８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７０ ＋ １﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３４５３ －１０４９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７５８ － ２５０﹒００

１人民幣╱韓元 １８０﹒０４００ － ６１﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

