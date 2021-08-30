【聚焦人幣】聯儲放鴿美匯走弱，人幣中間價升１８６點返６﹒４６

《經濟通通訊社３０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７７，
較上個交易日升１８６點子，創８月６日以來逾三周新高，上個交易日報６﹒４８６３。
聯儲局主席鮑威爾重申或在今年內縮減買債，但未有實質時間表，其言論比預期偏鴿，令市
埸避險情緒降溫，美匯指數失守９３。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒４６７７ － １８６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒６２９７ ＋ ６５﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒８８７１ － ７４﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８３０４ － ２４﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒８９９３ ＋ １３５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２７７ ＋ ３２２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒５３１９ ＋ ２５６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８０５０ ＋ １６１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０９５３ ＋ ２７９﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１２７９ ＋ １３８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４７０ ＋ １﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒３４５３ －１０４９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２７５８ － ２５０﹒００
１人民幣╱韓元 １８０﹒０４００ － ６１﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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