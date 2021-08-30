《鍾之日記》財經「黑嘴」遭整治，Ａ場成交逾年高

《鍾之日記》８月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：微升。



中美「熱線」再次開通，國務委員兼外長王毅昨日（２９日）應約同美國國務卿布林肯通電

話，就阿富汗局勢及中美關係等交換意見。另一邊廂，美國情報部門公布初步的疫情溯源報告，

未如預期將矛頭直指中國，市場緊繃情緒釋放。加上美國聯儲局主席鮑威爾上周的言論缺乏新意

，被視為「偏鴿」，成功解除市場對「收水」恐慌的潛在風險，美股投資氣氛向好，標指跟納指

再創收市新高，道指亦升逾２００點。至於港股就繼續落後，今日期指結算日表現反覆。

恆指低開１點，早段曾升過百點，但缸友們欠缺買貨意欲，大市反覆回落，恆指倒跌１８８

點，見２５２１９點全日低位，２５２００點有支持，恆指又掉頭向上，午後曾升１７５點，見

２５５８３點高，之後於十天線（約２５４５７點）水平爭持，最終收市報２５５３９，上升

１３１點或上升０﹒５２％，主板成交增加６％至１３６５﹒８９億元。

祖國股市今早隨外圍高開後，早盤在軍工、石油、有色等板塊支撐下維持強勢，兩市交投十

分炙熱，半日已突破萬億元大關。惟午後情勢轉弱，金融板塊集體熄火，拖累滬綜指全日僅升０

﹒１７％，報３５２８﹒１５點；深證成指收跌０﹒０９％。

人行連續第四日進行５００億元人民幣逆回購，單日淨投放４００億元人民幣，為連續第四

日淨投放。兩市全日成交額１５７８２億元人民幣，較上一交易日大增１７﹒４％，且創去年７

月１４日以來逾一年最高。外資通過陸股通１８﹒８億元人民幣，為連續第六日淨流入。



＊官媒開口促券商強化監管，廣發証券被嚇跌逾半成＊



內地監管停不了，今次輪到對券商出招，官媒《證券時報》旗下的《券中社》報道，監管部

門促券商強化兩融套現監管，個別券商股跌幅逾半成，其他券商股普遍下跌。廣發証券

（０１７７６）跌５﹒２％，報１３﹒６２元，東方證券（０３９５８）跌４﹒３％，光大證券

（０６１７８）跌３﹒６％，中國信達（０１３５９）跌２﹒８％，海通證券（０６８３７）下

跌０﹒４％。廣發証券、東方證券Ａ股今日更曾經跌停。

文件指部分投資者利用融資融券交易套現，實施繞標、融資等行為，刻意規避監管要求，擾

亂交易機制，違背業務本源，要求券商強化「兩融套現」、「高股價操縱風險」監管。部分投資

者利用融資融券交易套現，實施繞標、融資等行為，刻意規避監管要求，擾亂交易機制，違背業

務本源。證券公司作為融資融券業務的組織者，要強化風險監測監控，引導投資者理性合規交易

，維護市場秩序。

與此同時，中央掀開針對金融「黑嘴」的掃黑風暴。國家網信辦宣布開展針對網站平台及自

媒體的專項整治，對一些網路財經及公眾平台帳號等「黑嘴」自媒體的違規行為進行整治，當中

包括違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政樂、唱衰金融市場、造謠勒索等嚴重擾亂網路傳播秩序

的行為。

話音剛落，深圳市公安局福田分局即公布，在互聯網坐擁五百萬粉絲的金融大Ｖ（身分經過

官方認證、具有五十萬以上粉絲）、「喜投網」董事長黃生，涉嫌非法吸收公眾存款已被正式批

准逮捕。多次聯合「黑嘴」、操縱證券市場非法獲利的「牛散」（很牛的散戶）方奕忠，近日被

浙江金華公安執行逮捕。此外，坐擁超四百萬粉絲的微博大Ｖ徐曉峰，自７月７日以後微博不再

更新。



＊半年報創近七年佳績，「三桶油」愈升愈有＊



「三桶油」上半年成績單全部出爐。中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）、中石化

（００３８６）（滬：６０００２８）一舉扭虧為盈，中海油（００８８３）淨利潤同比增２２

１％。據統計，２０２１年上半年「三桶油」合計實現淨利潤１２６３﹒２億元人民幣，創近七

年以來同期最好水平。值得注意的是，在「碳達峰」「碳中和」目標下，「三桶油」瞄準「綠色

低碳」賽道進行轉型升級，下半年將加碼新能源等業務。

中石化中期純利３９１﹒５３億元人民幣，去年同期虧損２３０億元人民幣，每股盈利

０﹒３２３元，中期股息１６分。花旗對中石化Ｈ股維持「買入」評級及目標價６﹒９元，預計

第三季盈利進一步增長將帶動股價迎頭趕上。美銀則指，預計中石化下半年上游業務的獲利能力

將見改善，惟對下游的煉油和銷售板塊保持謹慎。

為大力推進氫能產業布局，及實現「碳中和」目標，中石化稱，計劃十四五期間（２０２１

－２０２５年）的氫能總投資３００億元人民幣，主要於加氫站建設等，以實現二氧化碳減排目

標１０００萬噸以上。

獲業績帶喜，「三桶油」連漲兩日，其中，中石化漲４﹒８％，報３﹒７元；中石油走高４

﹒１％，報３﹒３元；中海油升０﹒８％，報７﹒８元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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