《Ａ股焦點》內地封殺財經「黑嘴」，券商遇強監管，東方證券跌停

《經濟通通訊社３０日專訊》內地針對融資融券又出招，券商股出現回吐，東方證券

（滬：６００９５８）一度跌停，現仍挫近一成，廣發証券（深：０００７７６）瀉近８％，南

京證券（滬：６０１９９０）跌４﹒７％，中信建投（滬：６０１０６６）跌１﹒２％，國聯證

券（滬：６０１４５６），國投資本（滬：６０００６１）齊跌近２％，中國銀河

（滬：６０１８８１）跌０﹒７％。

近日，有券商收到監管部門下發的《規制「兩融套現」風險促進業務回歸本源》文件。文件

指出，部分投資者利用融資融券交易套現，實施繞標、融資等行為，刻意規避監管要求，擾亂交

易機制，違背業務本源。證券公司作為融資融券業務的組織者，要切實承擔主動管理職責，強化

風險監測監控，引導投資者理性合規交易，切實維護市場秩序。

另外，網信辦宣布８月２７日起至１０月２６日開展網站平台和自媒體違規採編發布財經類

信息專項整治，針對唱衰金融市場、扭曲解讀經濟政策、充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強

烈的自媒體帳號一律給予打擊，關閉帳號。消息一出，新浪微博和微信，以及兩大短影音平台抖

音和快手２８日即開展財經違規內容專項整治行動。

而在網信辦宣布封禁財經媒體「黑嘴」之際，已有內地知名財經自媒體人被捕。深圳市公安

局福田分局發布的關於「喜投網」Ｐ２Ｐ平台涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報顯示，已於８

月１８日對喜投網股東黃某批准逮捕，目前喜投網待償充提差本金約６﹒６２億元人民幣，涉及

人數達到５６３５人。知名「牛散」方某也被浙江金華警方逮捕。警方表示，方某在２０１９年

１１月以來多次聯合「黑嘴」，在「微信群」、「抖音直播間」等社交媒體薦股，然後反向交易

，出貨獲利。僅２０１９年１１月至２０２１年６月份，他就通過上述方式操縱７０餘隻股票，

非法獲利２億多元人民幣。（ｃａ）

