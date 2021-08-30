【重拳監管】中紀委發文：網紅餐飲須守住食品安全底線

《經濟通通訊社３０日專訊》中紀委國家監委發表題為「網紅餐飲企業須守住安全底線」就

評論文章指出，近日，網紅餐飲品牌的食品安全問題接連曝出，加劇大眾對食品安全的憂慮。餐

飲行業快速發展，在互聯網的推動下，「網紅」並非質量保障。有的餐飲品牌藉助網路營銷炒作

，迅速擴大知名度，有的餐飲品牌創立之初就奔著快速「圈錢」而去，即所謂的「賺快錢」，一

方面是短時間內門店數量激增，另一方面是服務管理和質量控制能力明顯滯後，發生問題就不足

為奇。

文章指，餐飲企業的長遠發展，最終依靠的是食品安全、質量各優良服務，如果放棄了食品

安全這個底線，再紅的品牌也只能是自毀招牌，保障食品安全，首要的是餐飲企業經營者要嚴格

自律，市場監管部門要充分利用監督檢查、抽檢監測、媒體監督、投訴舉報等途徑，發現食品安

全風險隱患，運用信用聯合懲戒等手段，實行最嚴格的監管。

文章稱市場監管部門要運用各種手段，對違法者及上下游相關生產經營者，實行最嚴格監管

，問題一冒頭就打，對違法者實行最嚴厲處罰，以付出代價，強調事前監管更為重要。

