【Ａ股外援】ＭＳＣＩ董事長：未有進一步擴大納入Ａ股的計劃

《經濟通通訊社３０日專訊》港交所（００３８８）宣布將在１０月推出以ＭＳＣＩ中國

Ａ５０互聯互通指數為標的的期貨合約，國際投資者獲得一種有效的Ａ股對沖工具。ＭＳＣＩ董

事長兼首席行政官亨利．費南德斯（Ｈｅｎｒｙ Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ）２５日接受《第一財經

》專訪時表示，港交所衍生品的推出將助力投資者強化風險管理能力，提升Ａ股流動性，對香港

和國際投資者具有戰略性意義。不同於完全基於市值大小的編制方式，ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯

互通指數涵蓋了１１個行業中最大的５０隻股票，旨在以有限的樣本更全面地體現當前中國股市

的情況。

事實上，市場此前期待ＭＳＣＩ和港交所推出的指數期貨能涵蓋更多Ａ股公司，而非只有

５０家公司，畢竟Ａ股目前有近４０００家上市公司。費南德斯表示，希望未來能夠推出更廣泛

的指數來作為衍生品的基礎，這將實現更佳的對沖效力。



＊擴大納入Ａ股還需跨越三道坎＊



費南德斯又稱，ＭＳＣＩ目前尚未有進一步擴大納入Ａ股的計劃。２０１９年１１月，Ａ股

以２０％的納入因子部分納入ＭＳＣＩ指數的第三階段已成功實施。在此次風險對沖和衍生品工

具獲取問題得到解決後，他希望能盡快解決包括Ａ股較短的結算周期等在內的另外三個問題，為

ＭＳＣＩ進行下一次公眾咨詢奠定基礎。

費南德斯認為，較短的結算周期問題仍然比較棘手，中國的結算周期比發達市場要短，使得

國際投資者在尚未決定是否要投資中國股市之前，必須預先轉移資金到中國。此外，陸股通的交

易假期安排問題也被討論多時，中國內地和香港有不少不同的假期，這對投資者造成了不便。（

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