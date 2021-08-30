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即市新聞

30/08/2021 14:45

【數據前瞻】疫情多地散發，機構料８月官方及財新ＰＭＩ續回落

　　《經濟通通訊社３０日專訊》統計局將於明日（３１日）公布８月官方製造業採購經理人指
數（ＰＭＩ），８月財新ＰＭＩ則將於周三（１日）公布。據《路透》綜合３３家分析機構的預
估中值顯示，受國內散發疫情影響，８月官方ＰＭＩ預計略降至５０﹒２％（７月為
５０﹒４％），連續第五個月放緩，但仍位於枯榮線上；另據２４家機構預估中值顯示，財新８
月中國製造業ＰＭＩ亦微降至５０﹒２（７月為５０﹒３）。
　　巴克萊銀行分析師在報告中稱，７月德爾塔（Ｄｅｌｔａ）病毒變種在中國國內多地散發，
各地加強疫情防控措施可能導致８月製造業和服務業ＰＭＩ進一步放緩。不過，隨著中國經濟增
長勢頭放緩及人行的鴿派信號，預計中國將出台更多寬鬆政策，但鑒於中國官方強調「跨周期調
節」，因此政策寬鬆步伐仍是循序漸進的。
　　平安證券首席經濟學家鐘正生亦表示，當前經濟恢復不平衡的問題依然突出，中下游企業、
私營企業承受著成本上升和需求不強的雙重壓力。終端需求已經走弱，經濟進入被動補庫存階段
，在總量政策跨周期調節的同時，仍需結構性政策加大對這些薄弱環節的支持。

＊交行金研：８月以來物流需求改善＊

　　不過，交通銀行金融研究中心對官方製造業ＰＭＩ走勢持樂觀態度，該團隊援引高頻數據稱
，８月以來製造業生產活動有所改善，公路物流運價指數反彈回升到１０００點以上，同比漲幅
擴大，表明物流需求改善，鐵路客運量小幅增長，增速加快。但受到疫情散發的影響，公路客運
量明顯減少，導致全國總客運量延續負增長；主要鋼廠建築鋼材庫存保持平穩，表明建築耗材量
穩定。（ｗｌ）

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