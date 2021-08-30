【數據前瞻】疫情多地散發，機構料８月官方及財新ＰＭＩ續回落

《經濟通通訊社３０日專訊》統計局將於明日（３１日）公布８月官方製造業採購經理人指

數（ＰＭＩ），８月財新ＰＭＩ則將於周三（１日）公布。據《路透》綜合３３家分析機構的預

估中值顯示，受國內散發疫情影響，８月官方ＰＭＩ預計略降至５０﹒２％（７月為

５０﹒４％），連續第五個月放緩，但仍位於枯榮線上；另據２４家機構預估中值顯示，財新８

月中國製造業ＰＭＩ亦微降至５０﹒２（７月為５０﹒３）。

巴克萊銀行分析師在報告中稱，７月德爾塔（Ｄｅｌｔａ）病毒變種在中國國內多地散發，

各地加強疫情防控措施可能導致８月製造業和服務業ＰＭＩ進一步放緩。不過，隨著中國經濟增

長勢頭放緩及人行的鴿派信號，預計中國將出台更多寬鬆政策，但鑒於中國官方強調「跨周期調

節」，因此政策寬鬆步伐仍是循序漸進的。

平安證券首席經濟學家鐘正生亦表示，當前經濟恢復不平衡的問題依然突出，中下游企業、

私營企業承受著成本上升和需求不強的雙重壓力。終端需求已經走弱，經濟進入被動補庫存階段

，在總量政策跨周期調節的同時，仍需結構性政策加大對這些薄弱環節的支持。



＊交行金研：８月以來物流需求改善＊



不過，交通銀行金融研究中心對官方製造業ＰＭＩ走勢持樂觀態度，該團隊援引高頻數據稱

，８月以來製造業生產活動有所改善，公路物流運價指數反彈回升到１０００點以上，同比漲幅

擴大，表明物流需求改善，鐵路客運量小幅增長，增速加快。但受到疫情散發的影響，公路客運

量明顯減少，導致全國總客運量延續負增長；主要鋼廠建築鋼材庫存保持平穩，表明建築耗材量

穩定。（ｗｌ）

