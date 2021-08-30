【大國博弈】三中國留學生持簽證入境遭遣返，中方向美提嚴正交涉

《經濟通通訊社３０日專訊》美國近期恢復對華留學生及學者發放Ｆ１簽證，惟三名中國留

學生本月１５日在美國休斯頓機場入境時，遭到美方盤查，隨後他們被認定可能危害美國國家安

全遭到遣返。對此，中國外交部汪文斌今日回應表示，上述三名中國留學生持合法簽證入境美國

時遭遇盤查並遣返回中國，理由是三人受中國政府資助，或其個人手機內發現軍訓照片，因而被

懷疑有軍方背景。中方對此強烈不滿，堅決反對，也就此向美方提出了嚴正交涉。

汪文斌強調，美方以捕風捉影甚至是荒唐的借口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人

員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。這種針對特定國家留學生的歧視性做法

，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳，與開展國際人才交流

的時代潮流背道而馳，是開歷史倒車，理應受到譴責。

根據美國國務院資料，單在今年６月已向中國公民，發放超過３﹒３萬個Ｆ１學生簽證，數

量已與２０１９年同期相近，而去年６月因應疫情只發放了８個。不過，美方多次強調禁止有軍

方背景中國學者、學生入境。（ｗｌ）

