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30/08/2021 16:39

【阿富汗局勢】新疆官員：希望阿塔與東伊運劃清界限，予堅決打擊

　　《經濟通通訊社３０日專訊》阿富汗變天後，與其接壤的中國新疆安全形勢備受關注。新疆
維吾爾自治區人民政府新聞發言人伊力江．阿那依提今日在新聞發布會上表示，中國新疆與阿富
汗接壤，「東伊運」等恐怖勢力一度在阿富汗聚集，對新疆的安全穩定構成直接威脅，希望阿塔
同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，予以堅決有效打擊。
　　新疆維吾爾自治區人民政府新聞發言人徐貴相則表示，不管外部形勢如何變化，我們都將「
任憑風浪起，穩坐釣魚船」。
　　「帝國墳場」阿富汗進入後美國時代，地區能否恢復秩序與中國利害攸關。「東伊運」全稱
「東突厥斯坦伊斯蘭運動」，是一個以在整個突厥斯坦（包括中國新疆和中亞各國）建立獨立的
政教合一的伊斯蘭國家為目標的組織。東伊運自２００２年９月起被聯合國安理會列為恐怖組織
，美國也在九一一襲擊事件發生之後將其認定為恐怖組織，但於２０２０年１０月２０日正式將
其恐怖組織的地位撤銷。該組織曾獲塔利班支持，塔利班武裝中甚至還有一個由「東伊運」分子
組建的「中國營」，由大約３２０名來自新疆人士組成。（ｗｌ）

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