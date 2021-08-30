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即市新聞

30/08/2021 16:43

【聚焦人幣】人幣即期收升１３７點報６﹒４６６０，創逾三周新高

　　《經濟通通訊社３０日專訊》聯儲局主席鮑威爾言論比預期偏鴿，令市埸避險情緒降溫，美
匯指數失守９３。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日較上個交易日４時３０分收盤價升
１３７點子，收報６﹒４６６０，突破６﹒４７關，且創自８月５日以來逾三周新高。全日在６
﹒４６４０至６﹒４７１２之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）見回落，現跌４８點子，報６﹒４６３３。
　　交易員稱，中期看聯儲局仍將朝著縮減購債和加息的方向，美元調整空間料受限；另外疫情
對全球經濟的沖擊也會給美元提供支持。相對人民幣而言，ＣＦＥＴＳ指數和美指的波動關聯度
較高，雙邊匯率的聯動性反而較低，短期內人民幣大概率也是延續區間運行。
　　招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽預計，美元的跌勢只是暫時的，一方面全球經濟
已經出現邊際減速苗頭，在Ｄｅｌｔａ疫情沖擊下，消費需求的恢復沒那麼順利；另外聯儲局召
緊縮啟動後，對於加息預期的炒作將會跟進，屆時美元可能會因此獲得一定的優勢。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６７７，較上個交易日升１８６點子，
創８月６日以來逾三周新高。（ｊｔ）

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