  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

30/08/2021 17:11

【重拳監管】內地發文進一步嚴限未成年人網遊時間，落實實名要求

　　《經濟通通訊社３０日專訊》國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理　切實防止未成年
人沉迷網絡遊戲的通知》。通知要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡
遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日２０時至２１時向未成年人提供１小時服務
，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。
　　嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名注冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名注冊和登錄的用
戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監
督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。
　　此外，之所以留有少量時間向未成年人開放，主要是部分老師和家長反映，適度接觸遊戲是
可以理解和接受的，特別是一些運動類遊戲以及編程、像棋、圍棋等遊戲形式，對青少年健康成
長具有積極作用。

＊將開展專項集中整治，絕不允許任何搞變通行為＊

　　《通知》強調，遊戲企業是防沉迷工作的主體，必須始終堅持把社會效益放在首位，積極回
應社會關切，主動承擔社會責任，堅決落實防沉迷工作各項要求。通知印發後，將進一步加強監
督巡查，開展專項集中整治，組織各地對遊戲企業進行逐一排查，推動防沉迷工作常態化機制化
，對心存僥幸、敷衍應付的企業，發現一起嚴處一起，決不允許任何打折扣、搞變通的行為。（
ｗｌ）

現凡訂閱etnet YouTube Channel，即賞「第四季港股何去何從？」網上講座！
► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事30/08/2021
《神州經脈》中美密密通電　監管盯上雲業務　滬指小升成交逾年高
財經熱話30/08/2021
疫情緩和日清半年盈利減 擬逾億元回購撐起股價
財經熱話30/08/2021
【車股大執位】比亞迪龍頭地位危？長汽、吉利邊隻較近買入價？
專訪30/08/2021
【專訪】陶冬：喀布爾襲擊結束拜登蜜月期　衝擊經濟政策甚至對華政策
財經熱話30/08/2021
受惠經濟復甦油價大漲 中石化半年虧轉盈復派息股價造好
財經熱話30/08/2021
【陶觀天下】FED準備政策退出　ESG更改投資邏輯
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【限量免費名額】訂閱有賞 — 訂閱etnet YouTube Channel 即賞「第四季港股何去何從？」網上講座：中線投資策略

繼續撐港隊！2020東京殘奧！【etnet Health Bonus】賞你Maxcare保健按摩神器

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金