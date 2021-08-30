【重拳監管】內地發文進一步嚴限未成年人網遊時間，落實實名要求

《經濟通通訊社３０日專訊》國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年

人沉迷網絡遊戲的通知》。通知要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡

遊戲企業僅可在周五、周六、周日和法定節假日每日２０時至２１時向未成年人提供１小時服務

，其他時間均不得以任何形式向未成年人提供網絡遊戲服務。

嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名注冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名注冊和登錄的用

戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監

督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

此外，之所以留有少量時間向未成年人開放，主要是部分老師和家長反映，適度接觸遊戲是

可以理解和接受的，特別是一些運動類遊戲以及編程、像棋、圍棋等遊戲形式，對青少年健康成

長具有積極作用。



＊將開展專項集中整治，絕不允許任何搞變通行為＊



《通知》強調，遊戲企業是防沉迷工作的主體，必須始終堅持把社會效益放在首位，積極回

應社會關切，主動承擔社會責任，堅決落實防沉迷工作各項要求。通知印發後，將進一步加強監

督巡查，開展專項集中整治，組織各地對遊戲企業進行逐一排查，推動防沉迷工作常態化機制化

，對心存僥幸、敷衍應付的企業，發現一起嚴處一起，決不允許任何打折扣、搞變通的行為。（

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