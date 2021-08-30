【加碼調控】西安強化限購措施，落戶滿三年方可在限購區買第二套

《經濟通通訊社３０日專訊》西安發布關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知。其
中提到，居民家庭在西安市落戶滿３年的，方可在限購區域購買第２套商品住房。經批准引進的
Ｅ類人才在我市已連續繳納１２個月社會保險或個人所得稅的，方可在限購區域購買商品住房。
夫妻離異的，離異前家庭在限購區域擁有２套及以上商品住房，離異後一年內任何一方均不得在
限購區域購買商品住房。（ｗｌ）
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