【企業盈喜】雨潤食品（０１０６８）料中期虧轉賺３３億元

《經濟通通訊社３０日專訊》雨潤食品（０１０６８）公布，預期截至６月３０日止中期純

利約３３億元，去年同期虧損約４億元。

該集團指，轉虧為盈主因自４月３０日起４４家有關子公司及６８家接管範圍外子公司的帳

目已不計入截至６月３０日止中期綜合財務報表中，故預期錄得約３５億元之附屬公司不再納入

合併範圍的收益。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）



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