《日入而息》中行半年多賺１２％，美團中期經調整轉蝕６１億人幣

《今天重點》﹡中行（０３９８８）中期多賺１１﹒８％至１１２８億人民幣，不派息

﹡農行（０１２８８）中期多賺１２％至１２２３億人民幣

﹡中銀香港（０２３８８）中期純利跌１７﹒３％，派息０﹒４４７元

﹡美團（０３６９０）半年盈轉虧蝕８２﹒０５億人幣，次季蝕３３﹒６億人

民幣勝預期

﹡理想汽車（０２０１５）次季經調整虧損收窄至６５１０萬元人民幣

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）２０８萬股

﹡本港新增３宗輸入確診個案，兩名患者已接種兩劑疫苗



《即日市況》﹡恆指高收１３１點報２５５３９，科指升６８點報６３９１



《深滬股市》﹡滬綜指僅收升０﹒１７％，成交近１﹒６萬億元逾年高



《美元匯價》﹡鮑威爾鴿派言論美元受壓，關注本周就業數據；歐元最新報１﹒１７９８╱

８０１，日圓最新報１０９﹒８８╱９０



《公司業績》﹡康寧醫院（０２１２０）中期賺４２９１萬元人民幣升１７﹒９％，不派息

﹡金朝陽（００８７８）中期盈轉虧３﹒５７億元，不派息

﹡陽光能源（００７５７）中期虧轉盈６１３４萬元人民幣，不派息

﹡甘肅銀行（０２１３９）中期賺３﹒８１億元人民幣升４﹒１７％，不派息

﹡茂宸集團（００２７３）半年虧損收窄至２９１２﹒７萬元，不派息

﹡鼎立資本（００３５６）中期虧轉盈３７萬元，不派息

﹡湯臣集團（００２５８）半年純利大升２２倍至１﹒３２億元，不派息

﹡山高金融（００４１２）中期虧轉盈１﹒１５億元，不派息

﹡ＣＷＴ（００５２１）中期虧轉盈１﹒３４億元，不派息

﹡數字王國（００５４７）半年虧損收窄至１﹒０４億元，不派息

﹡唐宮中國（０１１８１）中期轉賺３２３７﹒５萬元人民幣，特別息２﹒５

港仙

﹡天德化工（００６０９）中期純利升１倍至１﹒０２億元人民幣，不派息

﹡佳景集團（００７０３）中期虧損收窄至４６９３﹒５萬元，不派息

﹡太和控股（００７１８）中期虧損擴大至５６１０﹒５萬元，不派息

﹡諾誠健華（０９９６９）中期虧損收窄至２﹒０９億元人民幣，不派息

﹡新龍國際（００５２９）中期虧轉盈２４３７﹒１萬元，不派息

﹡中富資源（０２７４）半年虧損收窄至４２４萬元，不派息

﹡華榮能源（０１１０１）半年盈轉虧８２７８萬元人民幣，不派息

﹡廣南集團（０１２０３）半年賺４７１５萬升１％，派息１仙

﹡金活醫藥（０１１１０）半年純利１９４８萬元人民幣升９８％，不派息

﹡聖馬丁（００４８２）中期虧轉盈１０﹒８萬元，不派息

﹡東建國際（００３２９）中期虧轉盈３１０﹒７萬元，不派息

﹡壽康集團（００５７５）中期虧轉盈２６６﹒１萬美元，不派息

﹡嘉進投資（００３１０）中期虧損收窄至１１６７﹒４萬元，不派息

﹡未來世界（００５７２）中期虧轉盈４０５﹒３萬元，不派息

﹡未來發展（０１２５９）中期虧損擴大至３１３６萬元人民幣，不派息

﹡建橋教育（０１５２５）中期多賺７﹒６％至１億元人民幣，派息１０港仙

﹡先鋒醫藥（０１３４５）中期賺６８８９萬元人民幣升逾１倍，派息５﹒６

港仙

﹡世紀金花（００１６２）中期虧損收窄至１億元人民幣，不派息

﹡福晟國際（００６２７）中期虧損收窄至１﹒６９億元人民幣，不派息

﹡康健國際（０３８８６）中期虧轉盈５５１﹒８萬元，不派息

﹡新灃集團（０１２２３）半年虧轉盈２１１﹒５萬元，不派息

﹡亞東集團（０１７９５）半年純利升８３％至２７３２萬元人民幣，不派息

﹡通達集團（００６９８）中期賺５４２４萬元升８６﹒８８％，不派息

﹡京客隆（００８１４）中期虧損２６５９萬元人民幣跌２７％不派息

﹡卡撒天嬌（０２２２３）中期虧轉盈１５９萬元，派息５仙

﹡粵港灣控股（０１３９６）中期賺７５９０萬元人民幣，跌２５％，不派息

﹡博奇環保（０２３７７）中期賺１﹒６３億元人民幣升５３％，不派息

﹡派對文化（０１５３２）中期虧損收窄至５１５﹒４萬元人民幣，不派息

﹡雋思集團（０１４１２）中期賺３２５１萬元，跌１７％，派息２仙

﹡金融租賃（０２３１２）中期虧損擴大至２９５９萬元，不派息

﹡慧聰集團（０２２８０）中期虧損收窄至１﹒０３億元人民幣，不派息

﹡中國華融（０２７９９）中期少賺近兩成半至１﹒５８億元人民幣，不派息

﹡莊園牧場（０１５３３）中期虧轉盈２２８５﹒４萬元人民幣，不派息

﹡納泉能源（０１５９７）中期盈利１２６２萬元人民幣跌２３％，不派息

﹡興瀘水務（０２２８１）中期純利升２１﹒７６％至１﹒１８億元人民幣不

派息

﹡植華集團（０１８４２）半年純利４１１﹒３萬元升近兩成，不派息

﹡海藍控股（０２２７８）中期純利升９﹒１４％至４３１３萬元人民幣，不

派息

﹡中星集團（０００５５）半年虧轉盈８１５萬元，不派息

﹡信基沙溪（０３６０３）中期賺４８２２萬元人民幣，升近２倍，不派息

﹡文業集團（０１８０２）半年虧轉盈２６２５﹒７萬元人民幣，不派息

﹡５１信用卡（０２０５１）半年虧損收窄至１﹒７７億元人民幣，不派息

﹡天津津燃（０１２６５）中期盈轉虧６８０萬元人民幣，不派息

﹡其利工業（０１７３１）中期純利跌１４﹒９３％至４２８萬美元，不派息

﹡華禧控股（０１６８９）中期純利跌５﹒６％至４２５０萬元，息４仙

﹡深藍科控（０１９５０）中期虧轉盈８９７﹒９萬元人民幣，不派息

﹡珠江鋼管（０１９３８）中期虧損收窄至４１７２萬元人民幣，不派息

﹡富道集團（０３８４８）中期賺１９６５萬元人民幣，升８５％，不派息

﹡贏家時尚（０３７０９）中期賺２﹒８億元人民幣升１﹒１３倍，不派息

﹡利民實業（００２２９）半年純利跌５１﹒６％至９３２萬元，息２仙

﹡朝聚眼科（０２２１９）中期賺８０９４萬元人民幣升９４﹒７％不派息

﹡泰坦能源（０２１８８）中期虧損收窄至９５０萬元人民幣不派息

﹡陽光紙業（０２００２）中期賺３﹒３１億元人民幣升近６１％，不派息

﹡和泓服務（０６０９３）中期賺３５０９萬元人民幣，升６７％，不派息

﹡日照港裕廊（０６１１７）中期溢利８８７７萬元人民幣，跌２﹒９％，不

派息

﹡遊萊互動（０２０２２）中期虧損收窄至１０８﹒８萬美元，不派息

﹡燁星集團（０１９４１）中期純利跌９﹒７％至２７１４萬元人民幣不派息

﹡哈爾濱電氣（０１１３３）半年純利３４４７萬元人民幣，不派息

﹡綠島科技（０２０２３）中期賺２４２９萬元人民幣跌１５﹒５％，不派息

﹡豆盟科技（０１９１７）中期虧損擴大至４７００﹒９萬元人民幣，不派息

﹡鳳祥股份（０９９７７）中期盈轉虧４６７２﹒２萬元人民幣，不派息

﹡貝森金融（００８８８）半年虧損收窄至５２８６﹒４萬元，不派息

﹡太睿國際（０１０１０）中期虧損擴大至１０８６﹒３萬元，不派息

﹡中國新經濟（０００８０）中期虧轉盈１２６７萬元，不派息

﹡環球智能（００３９５）中期虧損擴大至５６１８萬元人民幣，不派息

﹡普星能量（０００９０）中期純利５８５４﹒８萬元人民幣，不派息

﹡金禧國際（０００９１）中期虧損收窄至２９０７﹒７萬元，不派息

﹡大陸航科（００２３２）中期虧轉盈２７０６萬元，不派息

﹡祈福生活（０３６８６）半年多賺１２﹒６％至４０５０萬元人民幣不派息

﹡米格國際（０１２４７）中期虧損收窄至２２１９﹒４萬元人民幣，不派息

﹡輝煌明天（０１３５１）中期純利３９３８萬元人民幣，升１２％，不派息

﹡ＳＰＲＯＣＯＭＭ（０１４０１）半年盈轉虧３３９２萬元人民幣，不派息

﹡東陽光藥（０１５５８）半年盈轉虧５﹒０７億元人民幣，不派息

﹡城建設計（０１５９９）中期純利升１３％至４億元人民幣，不派息

﹡新石文化（０１７４０）中期虧損擴大至２７９４萬元人民幣，不派息

﹡守益控股（０２２２７）中期虧損收窄至２６﹒４萬新加坡元，不派息

﹡美瑞健康（０２３２７）中期純利升１﹒５２％至４３１９萬元不派息

﹡萬威國際（００１６７）中期虧損收窄至３５６０萬元，不派息

﹡創聯教育（０２３７１）中期虧損降至３６６萬元人民幣，不派息

﹡中國同輻（０１７６３）中期純利升４９％至１﹒１億元人民幣，不派息

﹡中國鐵鈦（００８９３）中期虧損收窄至６７７萬元人民幣，不派息

﹡上坤地產（０６９００）半年多賺１﹒０４倍至５３８６萬元人民幣不派息

﹡中國三迪（００９１０）中期純利升１倍至２億元人民幣，不派息

﹡奧星生命（０６１１８）半年多賺１６倍至２﹒１８億元人民幣，不派息

﹡天源集團（０６１１９）半年純利跌１５﹒９％至９５５萬元人民幣不派息

﹡年年卡（０３７７３）半年少賺９﹒１％至１５９５萬元人民幣，不派息

﹡恆達集團（０３６１６）半年多賺４８％至４８６９萬元人民幣，不派息

﹡華鼎控股（０３３９８）半年盈轉虧９３９４﹒９萬元，不派息

﹡澳達控股（０９９２９）半年虧損收窄至２１２﹒６萬澳門元，不派息

﹡北控健康（０２３８９）半年虧損收窄至１２３１﹒８萬元，不派息

﹡融創服務（０１５１６）中期純利升１﹒５４倍，不派息

﹡三和精化（００３０１）中期賺１９３０萬元人民幣升２９％，不派息

﹡新華製藥（００７１９）半年賺２億元人民幣升１６％，不派息

﹡北控水務（００３７１）中期多賺６﹒７％，中期息９仙

﹡中國通信服務（００５５２）中期多賺１４％，不派息

﹡招商局港口（００１４４）中期純利按年升逾２倍，派息２２港仙

﹡日清食品（０１４７５）半年純利跌４﹒２％至１﹒７１億元，不派息

﹡建滔積層板（０１８８８）中期純利升３﹒６倍至３４億元，派息３０仙

﹡威勝控股（０３３９３）中期純利升５﹒９％至１﹒２億元人民幣，不派息

﹡建滔集團（００１４８）中期多賺３﹒７８倍，中期息０﹒５６元

﹡天津發展（００８８２）中期多賺１﹒３倍，中期息３﹒４５仙

﹡先健科技（０１３０２）中期純利升逾１倍至２﹒０４億元人民幣，不派

﹡阜豐集團（００５４６）中期純利升５６％至５﹒９億元人民幣，派息

９﹒８仙

﹡超威動力（００９５１）中期盈利３億元人民幣跌逾２６％，不派息

﹡融信服務（０２２０７）半年純利升７３﹒３％，不派息

﹡心通醫療（０２１６０）半年虧損收窄至７００６﹒５萬元人民幣，不派息

﹡北控潔能（０１２５０）中期純利升１﹒７％至３﹒４億元，不派息

﹡新確科技（０１０６３）中期虧損收窄至９４﹒６萬元，不派息

﹡安徽皖通（００９９５）中期賺７億元人民幣升逾５倍，不派息

﹡綠葉製藥（０２１８６）中期跌２８﹒３％至３﹒８７億元人民幣，不派息

﹡高門集團（０８４１２）年度虧損擴大至３６８７﹒３萬元，不派息

﹡萬咖壹聯（０１７６２）半年純利５６６０萬元人民幣升逾４％，不派息

﹡農行（０１２８８）中期多賺１２％至１２２３億人民幣

﹡美團（０３６９０）半年盈轉虧蝕８２﹒０５億人幣，次季蝕３３﹒６億人

民幣勝預期

﹡中行（０３９８８）中期多賺１１﹒８％至１１２８億人民幣，不派息

﹡東岳（００１８９）中期純利升４９﹒３％，不派息

﹡朝雲（０６６０１）中期純利跌３４﹒３％至１﹒２億人幣，不派息

﹡永安（００２８９）中期虧轉盈４億元，派中期息３４仙

﹡世茂（００８１３）中期多賺１９％至６２﹒８３億人民幣，派息７０港仙

﹡綠景（０００９５）中期純利升１６倍至６﹒３８億人民幣，不派中期息

﹡聯易融科技（０９９５９）半年虧損擴大至１３０﹒３億人民幣，不派息

﹡巨星醫療（０２３９３）中期虧轉盈１﹒１億人幣，不派息

﹡中國交建（０１８００）中期純利按年升８８﹒３％，不派息

﹡招商局中國基金（００１３３）中期虧轉盈賺６１０３萬美元，不派息

﹡中國再保險（０１５０８）多賺６３％至４０﹒１１億人民幣，不派息

﹡ＴＳ Ｗｏｎｄｅｒｓ（０１７６７）中期純利按年跌１８﹒６％，不派息

﹡歸創通橋（０２１９０）中期虧損擴大至６９７１﹒７萬人民幣，不派息

﹡廣深鐵（００５２５）半年虧轉盈４２７﹒７萬人民幣，不派息

﹡信德（００２４２）中期虧轉盈賺４﹒７億元，不派息

﹡元征科技（０２４８８）中期虧轉盈４６７５萬人民幣，不派息

﹡理想汽車（０２０１５）次季經調整虧損收窄至６５１０萬元人民幣



《公司資訊》﹡中國興業（００１３２）租用佛山物業４０年建康復醫院涉６７６７萬元

﹡世紀聯合（０１９５９）獲大灣區廣州特來電系列產品代理權兩年

﹡萬科（０２２０２）祝九勝稱近幾個月與恆大有接觸，但目前沒實質合作；

萬科指銷售增長不足對沖利潤率下滑，料未來兩年毛利率仍面臨壓力；萬科

指已獲得一般性授權，觸發條件便啟動股票回購

﹡匯豐推出７億美元「大灣區＋」醫療信貸基金

﹡中國華融（０２７９９）正與新的潛在策略投資者洽商

﹡泰加保險（０６１６１）停牌待發有關收購及合併公告

﹡香港電訊（０６８２３）表示Ｎｏｗ ＴＶ下月新增４條頻道

﹡芯片商星雲智聯獲美團（０３６９０）獨家投資數億元Ａ輪融資

﹡聯易融科技（０９９５９）已斥１﹒４億元購回共１１６８萬股Ｂ股；與渣

打成立合營企業，建數字化貿易金融發起和分銷平台浩立

﹡李嘉誠及李澤鉅再增持長實（０１１１３）２０８萬股

﹡濱海投資（０２８８６）恢復天津鋼管天然氣供應項目

﹡騰訊（００７００）回應最新未成年人網遊防沉迷通知表示嚴格遵守，積極

落實

﹡傳阿里（０９９８８）解僱１０名洩露性侵指控內網文章的員工



《國企紅籌》﹡洛陽玻璃（０１１０８）斥３億元人民幣投資新能源設備產銷商

﹡中石化（００３８６）十四五期間氫能總投資３００億元人民幣

﹡深圳控股（００６０４）與恆大有密切溝通，探索各種互利共贏機會

﹡中國通服（００５５２）未有回Ａ計劃，正整合及優化旗下子板塊

﹡深圳控股（００６０４）７月合同銷售額按年升１２﹒８％



《神州民企》﹡合景泰富（０１８１３）首七個月已完成逾半全年銷售目標，有信心達標

﹡正通汽車（０１７２８）第四家保時捷中心在成都開業

﹡世茂集團（００８１３）料下半年全國房產銷售高位回落，集團今年將謹慎

買地



《中國要聞》﹡字節跳動擬斥９０億收購本土ＶＲ耳機製造商Ｐｉｃｏ

﹡住建部表示首７月全國新開工改造城鎮老舊小區逾４萬個

﹡易會滿稱堅決出清偽私募，嚴格落實資管新規；通過投資公募基金入市趨勢

正在形成

﹡教育部表示不得設重點班，小學一二年級不進行紙筆考試

﹡湖北新能源車下月１日至年底，以舊換新最高補貼５千

﹡上海政府會議強調加快法治政府建設，推動汽車產業發展

﹡北京環球度假區９月２０日正式向公眾開放

﹡【阿富汗局勢】新疆官員稱希望阿塔與東伊運劃清界限，予堅決打擊

﹡財政部表示夫妻因離婚分割財產變更房屋權屬免徵契稅

﹡房貸全面告急，部分一線城市二手房貸「排隊到明年」

﹡西安強化限購措施，落戶滿三年方可在限購區買第二套

﹡發改委表示近期國家將再次啟動豬肉儲備收儲工作



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，台積電３納米量產擬推遲多４個月



《其他消息》﹡中西區區議會前主席鄭麗琼違反限聚令罪成，罰款１萬元

﹡言語治療師總工會再多３人被起訴，下午提堂

﹡深股通額度全日用近４３億元，外資連續六個交易日流入；滬股通額度全日

用逾１５億元，陸股通淨流入近１９億元

﹡證監會提醒公眾注意非認可投資計劃

﹡貝鈞奇表示或可爭取全運會開幕式在港舉辦

﹡澳門明年起禁止進口膠吸管和攪拌棒

﹡歐元區公布消費者信心指數，美公布成屋待完成銷售

﹡施羅德表示本港投資者對未來投資回報預期相當樂觀



《重拳監管》﹡非法吸收存款、反向交易獲利，內地兩財經博主被捕

﹡網易雲音樂表示下線所有明星藝人榜單；網易美股盤前挫６％，內地進一步

嚴限未成年網遊時間

﹡交銀國際表示關閉算法推薦，未來競爭體現在綜合營銷力

﹡中紀委發文表示網紅餐飲須守住食品安全底線

﹡內地發文進一步嚴限未成年人網遊時間，落實實名要求



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診２３宗，並無本土確診

﹡內地至今仍未批准使用復必泰疫苗惹疑問

﹡梁子超稱打針後才能進入指定處所之措施，或有反效果

﹡港府拒絕已打針港人從印尼回港，何栢良認為沒有邏輯

﹡本港新增３宗輸入確診個案，兩名患者已接種兩劑疫苗



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