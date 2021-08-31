【績佳抗監管】美團半日獲近２億淨掃貨，黃師傅提醒兩大隱憂！

《經濟通通訊社記者梁凱菱３１日報道》美團（０３６９０）上季業績勝預期，雖監管消息

重臨，自反壟斷蔓延至共享單車，但美團半日仍逆市反覆升近１％，且有近２億元資金淨主動買

入，為現貨主板市場上第二多。不過，北水尚未停止淨賣出美團，北水券商半日合共淨被動賣出

美團逾２﹒５６億元，為北水券商淨壓價最多個股！除了最新收購共享單車業務被調查外，黃師

傅亦提出美團的兩大隱憂！



＊買家主要為散戶，北水或續減持美團＊



美團今早逆市高開逾３％，為表現最佳藍籌，早市中段一度轉跌，低見２２３﹒６元，收市

倒升近１％，報２３０﹒２元，已經跑贏大市。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，美團半日有１﹒９２億元資金淨主動買入，雖只佔成交金

額逾３％，規模不大，惟已扭轉過去連續四個交易日的資金淨主動賣出。不過，細心研究成交分

析，美團半日的買家較集中在單宗交易成交金額少於１００萬的散戶，因計及所有市場參與者的

交易的主動買沽比率，比中戶及所有大戶的理想，達５２：４８，惟尚未達５５：４５的及格水

平；即市好淡分水嶺於２３０元。

再看北水券商的部署，兩間北水券商，即分別為中國投資信息及中國創盈市場服務，半日淨

被動賣出最多的股份均為美團，分別有逾１﹒８６億元及約７００９萬元。值得留意的是，北水

過去五個交易日已累計淨賣出美團１０﹒２４億元，意味北水或未停止減持美團。



＊共享單車被查影響微，大行對業績看法分歧＊



美團第二季由盈轉虧，蝕３３﹒５７億元人民幣，經調整虧損２２﹒１７億元人民幣，虧損

較預期少，且收入按年升７７％，至４３７﹒５９億元人民幣，均勝市場預期。分部業務方面，

除包括社區團購業務在內的新業務外，各業務的收入及經調整盈利按季均有增長。新業務

經調整虧損擴大至９２億元。

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上，亦讚美團的餐飲外賣及到店、酒店及旅遊業務，當中，前者因為訂單量已增至一定規模

，規模效應助利潤率提升。不過，未來則要關注美團在改善外賣騎手福利的情況下增加成本，利

潤率或有壓力。

對於社區電商等新業務業務的經調整虧損仍擴大，黃師傅認為，考慮到競爭激烈，所花費的

資金未來是否能轉為盈利仍有不確定性。

雖然市監局最新對美團２０１８年時收購摩拜單車展開調查，因集團沒依法申報，惟黃師傅

認為，事件對美團影響不大，料最終將罰款了事。由於業績理想，初步估計２１５－２２０元較

大支持，阻力位於２４５元。

事實上，多間大行亦滿意美團的業績。野村表示，在監管下，美團業績仍然亮麗；瑞銀則指

，餐飲外賣業務推動次季業績略勝預期。不過，大摩預計，由於新冠疫情反彈，相信第三季增長

放緩，削目標價約１６％，由３６０元降至３００元，評級維持「增持」。

