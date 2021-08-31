【國際要聞】日媒：日本或在１０月１７日舉行大選

《經濟通通訊社３１日專訊》日本傳媒報道，日本政府考慮於１０月１７日舉行大選。據報
日本今屆眾議院議員任期至１０月２１日，預計本屆眾議院議員將能在全個任期就任。
執政自民黨或在下月舉行黨總裁選舉，將影響到眾議院選舉。
據早前日本《每日新聞》的民調指，首相菅義偉的支持率跌至兩成六的低位，有７成人不滿
意他推動疫苗接種的表現，認為政府的疫苗接種進緩慢。（ｐｓ）
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