【月結－富貴與共】監管及業績來襲，八月港股跌８２點

《經濟通通訊社３１日鄧經書、吳藹林專訊》８月港股業績期來臨，但港股面對監管風暴來

襲，同時業績期來臨，令恆指進一步受創，並曾失守二萬五關口，低見２４５８１點，雖然８月

下旬錄得輕微反彈，但港股整月仍錄得８３點跌幅。



＊監管風氣延續，港股愁雲慘霧＊



中國官媒近期頻頻出口術，對內地不同行業提出「建議」，首周港股仍升２１８點，但面對

官方監管，為港股淡風埋下伏筆；次周科技股表現波動，阿里巴巴（０９９８８）陷性侵醜聞，

兩高管引咎辭職，但港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）公布業績理想，撐起大市表現

，港股當周仍升２１２點。

踏入第三周，中央又提出「共同富裕」理念，內地企業或需面臨更多稅務、讓利等社會責任

，加上美聯儲公布議息紀錄，暗示今年內可能開始縮減買債，恆指表現直瀉千里，當周挫

１５４１點創９個月低位；壞消息盡出後，引來資金撈底，刺激大市反彈，第四周監管消息暫偈

，科指漲逾７％，港股當周升５５８點。在８月餘下的最後兩個交易日，３０日為期結日，港股

走勢反覆，全日「燈」轉不停，最後僅升１３１點；期結日後港股再度急挫，雖然油股表現造好

支撐大市，但內房、平保（０２３１８）股價急挫拖累大市氣氛，最終港股今日收２５８７８點

。

本月恆指累跌８２點或０﹒３２％，最高見２６８２２點，最低見２４５８１點，上下波幅

高達２２４０點，本月收報２５８７８點。國指在８６４４點至９６１７點間波動，最終收報

９１８３點，全月跌４９點或０﹒５４％。科指則在５７６９點至６９３２點之間上落，收報

６６０７點，跌１７３點或２﹒５５％。



＊華為購晶片反映中美改善，九月還看二萬五關口＊



對於９月有何事會影響大市氣氛，華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，美國近

期批准華為購買汽車晶片，有見此類商業活動出現，反映雙方關係緩和，有助改善市場氣氛。惟

需繼續留意孟晚舟案、中美關稅談判及購買農產品等問題。

全球聚焦美聯儲何時加息，甚至會否提前行動，他料美聯儲最多加快Ｔａｐｅｒｉｎｇ（削

減購買資產）步伐，惟提前加息則機會較細，因為新冠肺炎的感染數目依然驚人，加上近期的阿

富汗撤軍事件令歐洲領袖對美國總統拜登表示不滿，使其出現外交壓力，故料鮑威爾不會在此期

間貿然提前加息，為拜登政府添壓力。他提醒，根據過往數據，美股較大機會於９至１０月出現

調整；加上９月美國共和民主兩黨有機會在債務上限問題上未能達成共識而出現財政懸崖，或成

美股調整誘因。

對於９月恆指的走勢，他表示會觀望短期能否守住二萬五關口，如失守則大機會下試二萬四

關；上方阻力約２６０００至２６５００點。



＊美國未必提早縮減買債＊



ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，鮑威

爾的講話屬市埸預期之內，但認為聯儲局未必會在年內開始縮減買債規模，因美國總統拜登因阿

富汗問題而令其民望轉差，所以保持經濟穩定、經濟有一定復甦更為重要，而鮑威爾正競逐連任

聯儲局主席一職，可能會導致他維持偏鴿的貨幣政策立場。

另一方面，在９月初，三個聯邦失業救助計劃將會到期，屆時或影響美國就業率，溫鋼城提

醒投資者須關注１０月公布的９月份非農就業數據。他認為最快都要到１２月才有縮減買債規模

的行動。

溫鋼城認為，聯儲局收水對美股的負面影響相對輕微，資金會由新興市場流入美股，美股大

跌機會不大。港股下月季結，因為已經歷大幅回調，料中央政府無再推出嚴厲的監管措施下，大

跌機會微，恆指料於２６８００至２４５００點上落。

