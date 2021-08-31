【月結－富貴與共】九月或是撈底科技股，內房或可短炒

《經濟通通訊社３１日鄧經書、吳藹林專訊》踏入９月，傳統熱炒「金九銀十」的符咒，在

過往幾年已開始失效，皆因內地監管令市場氣氛擾亂，投資者人心惶惶，不是手持「蟹貨」，就

是有資金卻不知如何部署。但兩位專家認為，科技股仍可繼續撈底，因近期官方對監管行為似乎

開始軟化。



＊溫鋼城：看好騰訊及小米＊



有傳據中國國務院指示，天津市已經要求由市政府控股的公司，將公司數據由阿里巴巴

（０９９８８）、騰訊（００７００）等私營企業的雲平台，轉移至政府運營的「國資雲」平台

上。

ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，樂觀

看私營企業並非不能使用其收集的數據，只是存放地點有變。近期對科網平台的監管消息稍歇，

但未公布監管條例的最終版本，有傳中國政府將不再向科網巨企提供優惠稅率，意即稅率會追上

標準企業利得稅稅率２５％。他認為投資者買科網股應以炒波幅為主，他較看好騰訊和小米

（０１８１０），前者在２００５年、２０１８年和２０１９年均曾回購，當時股價短線上漲約

１％，而今次回購股價已短線上漲約兩成，預計有機會回吐，投資者可於４００至４５０元分段

入市，上望４８０至５００元。他又形容小米的半年業績無可挑剔，２４元以下可入，上望２７

元。

另外，他亦看好晶片板塊，推薦ＧＸ亞洲半導體（０３１１９），是一隻包括選定亞洲地區

（中國大陸、香港、印尼、印度、馬來西亞、菲律賓、新加坡、日本、南韓、台灣及泰國）各地

上市晶片公司的ＥＴＦ，而該等公司於半導體相關行業內展現出市場領導地位，他認為分散投資

較不受中、美摩擦影響。但想投資正股，中芯（００９８１）可於２３至３０元買入，上望３３

元。

另外，電動車發展獲國策支持，溫鋼城看好比亞迪股份（０１２１１）和贛鋒鋰業

（０１７７２），前者受惠其刀片電池技術，上望３００元，後者上望２００元以上。



＊聶振邦：可留意ＳａａＳ股及光伏板塊＊



華盛證券分析師聶振邦同樣看好科技股，他指撈貨首選為騰訊及美團（０３６９０）。騰訊

方面，他認為公司基本面在科技股板塊中仍為最穩健之選，且見北水重新流入。他建議於４６０

元買入，目標價４９０至５００元，惟連續兩日跌穿４４０元止蝕；美團方面，他指外賣員權益

問題的嚴重性較其他科技股所涉及的問題較輕，且監管力度亦較輕，加上目前估值相對吸引，大

行仍予其約３５０元的平均目標價，反映大行對美團並非看得太淡。他建議於２１０元買入，目

標價２４５至２５０元，惟連續兩日跌穿２００元止蝕。

近期ＳａａＳ股跌殘，他指可留意相關板塊，因較少涉及反壟斷問題，且已見一定程度跌幅

，逐漸出現買入誘因，當中他看好微盟（０２０１３）。他指公司主要與中小企業合作，而相關

行業於內地市場仍有極大發展潛力；他料公司較大機會於２０２２年扭虧為盈，故可重新部署。

內房方面，他覺得目前因恆大（０３３３３）出現資不抵債情況，令市場對內房股看法過分

負面，從而忽略有穩健財政的內房股，令部分較優質的內房調整過度。他指內房龍頭碧桂園

（０２００７）的三條紅線標準快將全面達標，且有約６﹒５厘股息率，估值亦低殘，可中線部

署。他建議於７﹒８至８元買入，１年目標價為９﹒５至１０元，惟連續兩日跌穿７﹒５元止蝕

。

至於新能源股雖然持續熱炒，但他認為短線相關炒作接近尾聲，因為目前不少股份估值已過

高，加上內地政府近期政策趨向，短時間內或出手打壓相關板塊不足為奇。惟長遠而言，他繼續

看好相關板塊，始終有國策大方向扶持。當中他較看好光伏股，因光伏玻璃長遠需求大，且具可

持續發展特質，信義光能（００９６８）現階段可部署。他建議１５﹒５至１６元買入，目標價

１９﹒５至２０元，惟連續兩日跌穿１５元止蝕。

