【月結－富貴與共】表列９月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列９月份重要政經事項：



日期 重要事項╱數據公布 觀察期

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香港

３日 Ｍａｒｋｉｔ香港ＰＭＩ （８月）

７日 外匯存底 （８月）

１３日 按年工業生產 （２Ｑ）

按年ＰＰＩ （２Ｑ）

１６日 失業率 （８月）

２０日 按年綜合ＣＰＩ （８月）

２３日 國際收支 （２Ｑ）

２８日 按年進出口 （８月）

貿易收支 （８月）

３０日 按年零售銷售 （８月）

貨幣供給Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３ （８月）

港幣預算餘額 （８月）



內地

１日 財新中國製造業ＰＭＩ （８月）

３日 財新中國綜合、服務業ＰＭＩ （８月）

７日 貿易收支 （８月）

按年進出口 （８月）

外匯存底 （８月）

９日 按年ＣＰＩ、ＰＰＩ （８月）

社會融資 （８月）

貨幣供給Ｍ０、Ｍ１、Ｍ２ （８月）

新人民幣貸款 （８月）

１０日 人民幣ＦＤＩ （８月）

１３日 １年中期借貸便利 （９月１５日）

１５日 按月新屋價格 （８月）

零售銷售、工業生產 （８月）

固定資產（農村除外） （８月）

房地產投資 （８月）

失業率 （８月）

１７日 人民幣結算凈貨款額 （８月）

２２日 １年、５年債息率 （９月２２日）

２８日 按年工業利潤 （８月）

３０日 製造業、非製造業及綜合ＰＭＩ （９月）

財新中國製造業ＰＭＩ （９月）

國際收支平衡 （２Ｑ）



外地

１日 自分銀行日本製造業ＰＭＩ （８月）

Ｍａｒｋｉｔ德、法、歐元區、英、美製造業ＰＭＩ （８月）

歐元區失業率 （７月）

美國按月營建支出 （７月）

美國ＩＳＭ製造業指數 （８月）

美國ＩＳＭ銷售價格指數 （８月）

２日 日本貨幣基數 （８月）

歐元區ＰＰＩ （７月）

美國非農業生產力 （２Ｑ）

美國首次申請失業救濟金人數 （８月２８日）

美國連續申請失業救濟金人數 （８月２１日）

美國貿易收支 （７月）

美國工廠訂單 （７月）

美國耐用品訂單 （７月）

３日 自分銀行日本服務業及綜合ＰＭＩ （８月）

Ｍａｒｋｉｔ德、法、歐元區、英、美

服務業及製造業ＰＭＩ （８月）

歐元區零售銷售 （７月）

美國非農業、私部門、製造業就業人口 （８月）

美國失業率 （８月）

美國ＩＳＭ服務指數 （８月）

６日 德國工廠訂單 （７月）

Ｍａｒｋｉｔ德、英建造業ＰＭＩ （８月）

７日 德國工業生產 （７月）

歐元區就業 （２Ｑ）

歐元區ＧＤＰ （２Ｑ）

８日 日本國際收支經常帳 （７月）

日本ＧＤＰ （２Ｑ）

法國貿易收支、經常帳餘額 （７月）

加拿大央行利率決策 （９月８日）

９日 美國聯儲局發表褐皮書

德國貿易收支、進出口、經常帳餘額 （７月）

美國首次申請失業救濟金人數 （９月４日）

美國連續申請失業救濟金人數 （８月２８日）

１０日 英國每月ＧＤＰ （７月）

德國ＣＰＩ （８月）

英國工業製造業建造業生產 （７月）

英國服務業指數 （７月）

加拿大失業率 （８月）

美國ＰＰＩ （８月）

１１日 俄羅斯ＧＤＰ （２Ｑ）

１３日 日本ＰＰＩ （８月）

１４日 日本工業生產 （７月）

英國失業補助申請率 （８月）

美國ＣＰＩ （８月）

１５日 英國ＣＰＩ、ＲＰＩ、ＰＰＩ （８月）

歐元區工業生產 （７月）

美國進出口 （８月）

美國工業生產 （８月）

１６日 日本貿易收支、進出口 （８月）

歐元區貿易收支 （７月）

美國零售銷售 （８月）

美國首次申請失業救濟金人數 （９月１１日）

美國連續申請失業救濟金人數 （９月４日）

１７日 英國零售銷售 （８月）

歐洲央行經常帳 （７月）

歐元區ＣＰＩ （８月）

美國密歇根大學消費者信心指數 （９月）

２０日 德國ＰＰＩ （８月）

２１日 美國經常帳餘額 （２Ｑ）

美國新屋開工、建築許可 （８月）

２２日 歐元區消費者信心指數 （９月）

美國成屋銷售 （８月）

２３日 Ｍａｒｋｉｔ法、德、歐元區、英、美

製造業、服務業及綜合ＰＭＩ （９月）

英國央行銀行利率

美國首次申請失業救濟金人數 （９月１８日）

美國連續申請失業救濟金人數 （９月１１日）

美國領先指數 （８月）

２４日 日本ＣＰＩ （８月）

自分銀行日本製造業、服務業及綜合ＰＭＩ （９月）

德國進口物價指數 （８月）

美國新屋銷售 （８月）

２７日 歐元區Ｍ３貨幣供給 （８月）

美國耐用品訂單 （８月）

德國零售銷售 （８月）

２８日 美國零售庫存 （８月）



２９日 英國Ｍ４貨幣供給 （８月）

歐元區消費者信心指數 （９月）

美國成屋待完成銷售 （８月）

３０日 日本零售銷售 （８月）

英國經常帳餘額 （２Ｑ）

英國ＧＤＰ （２Ｑ）

英國進出口 （２Ｑ）

德國失業人口變動 （９月）

歐元區失業率 （８月）

德國ＣＰＩ （９月）

美國首次申請失業救濟金人數 （９月２５日）

美國連續申請失業救濟金人數 （９月１８日）

美國ＧＤＰ （２Ｑ）

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