《異動股》騰訊（７００）跌２％，內地續嚴限未成年人網遊時間

《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊（００７００）現價跌１﹒９８％，報４５６﹒６元，盤

中低見４５４﹒８元以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅３﹒７９％。該股成交約３３９萬股

，涉資１５﹒６４億元。

國家新聞出版署下發《關於進一步嚴格管理切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》。通知

要求，嚴格限制向未成年人提供網絡遊戲服務的時間，所有網絡遊戲企業僅可在周五、周六、周

日和法定節假日每日２０時至２１時向未成年人提供１小時服務，其他時間均不得以任何形式向

未成年人提供網絡遊戲服務。

嚴格落實網絡遊戲用戶賬號實名注冊和登錄要求，不得以任何形式向未實名注冊和登錄的用

戶提供遊戲服務；各級出版管理部門要加強對防止未成年人沉迷網絡遊戲有關措施落實情況的監

督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，依法依規嚴肅處理。

此外，之所以留有少量時間向未成年人開放，主要是部分老師和家長反映，適度接觸遊戲是

可以理解和接受的，特別是一些運動類遊戲以及編程、像棋、圍棋等遊戲形式，對青少年健康成

長具有積極作用。

騰訊旗下騰訊遊戲回應稱，將嚴格遵守，積極予以落實。

現時，恆生指數報２５４３１，跌１０７點或跌０﹒４２％，主板成交９５﹒２０億元。國

企指數報８９８６，跌９點或跌０﹒１１％。恆生科技指數報６４１３，升２２點或升０﹒３５

％。

即月期指新報２５３３９，跌８４點，低水９３點。即月國指期貨報８９６４，跌２點，低

水２２點。即月科指期貨新報６４２１，升２３點，２１７２張。

上證綜合指數報３５１９，跌９點或跌０﹒２６％，成交４９５﹒０２億元人民幣。

深證成份指數報１４３８７，跌３５點或跌０﹒２５％，成交５８７﹒５８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊 （００７００） ４５６﹒６０元 跌 １﹒９８％

飛魚 （０１０２２） ０﹒５７元 跌１０﹒９４％

中手游 （００３０２） ３﹒３４元 跌 ６﹒４４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ５７７﹒００元 跌 ４﹒８６％

祖龍娛樂（０９９９０） ８﹒８２元 跌 ３﹒５０％





網易 （０９９９９ １３９﹒８０元 跌 ３﹒３９％

心動 （０２４００） ３８﹒０５元 跌 ４﹒０４％

ＩＧＧ （００７９９） ７﹒３２元 跌 ２﹒７９％

火岩 （０１９０９） ２﹒２５元 跌 ２﹒６０％

創夢天地（０１１１９） ４﹒８８元 跌 ２﹒２０％

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（ｋｓ）

